「WTTザグレブ」二冠の大藤沙月が8位 張本美和が6位、伊藤美誠が7位｜卓球女子世界ランキング（2025年第27週）
国際卓球連盟（ITTF）は1日、2025年第27週の世界ランキングを発表した。「WTTコンテンダーザグレブ」などのポイントが加算された。
■トップ30には9選手
女子シングルスでは張本美和（木下グループ）が6位で日本勢トップをキープ。
伊藤美誠（スターツ）が7位、「WTTコンテンダーザグレブ」で2回戦から決勝まで中国勢を4連続で下して優勝を飾ったほか、張本美と出場したダブルスでもリュブリャナ大会に続く2連覇を果たした大藤沙月（ミキハウス）が8位、早田ひな（日本生命）が9位で4選手がトップ10を維持している。
さらに、橋本帆乃香（デンソー）は15位、「WTTコンテンダーザグレブ」で張本美を破りベスト4に入った長粼美柚（木下アビエル神奈川）が20位、木原美悠（個人）は22位、平野美宇（木下グループ）は24位、横井咲桜（ミキハウス）が28位と続いている。
■日本女子選手の世界ランキング推移（2025年7月1日更新）
■トップ100以内の日本女子選手ランキング
6位（-）：張本美和
7位（-）：伊藤美誠
8位（-）：大藤沙月
9位（-）：早田ひな
15位（↓1）：橋本帆乃香
20位（-）：長粼美柚
22位（-）：木原美悠
24位（-）：平野美宇
28位（↓1）：横井咲桜
37位（↓1）：佐藤瞳
66位（-）：芝田沙季
86位（↑2）：小塩悠菜
87位（↑2）：赤江夏星
88位（↑2）：笹尾明日香