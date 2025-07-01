国際卓球連盟（ITTF）は1日、2025年第27週の世界ランキングを発表した。「WTTコンテンダーザグレブ」などのポイントが加算された。

■トップ30には9選手

女子シングルスでは張本美和（木下グループ）が6位で日本勢トップをキープ。

伊藤美誠（スターツ）が7位、「WTTコンテンダーザグレブ」で2回戦から決勝まで中国勢を4連続で下して優勝を飾ったほか、張本美と出場したダブルスでもリュブリャナ大会に続く2連覇を果たした大藤沙月（ミキハウス）が8位、早田ひな（日本生命）が9位で4選手がトップ10を維持している。

さらに、橋本帆乃香（デンソー）は15位、「WTTコンテンダーザグレブ」で張本美を破りベスト4に入った長粼美柚（木下アビエル神奈川）が20位、木原美悠（個人）は22位、平野美宇（木下グループ）は24位、横井咲桜（ミキハウス）が28位と続いている。

■日本女子選手の世界ランキング推移（2025年7月1日更新）

■トップ100以内の日本女子選手ランキング

6位（-）：張本美和

7位（-）：伊藤美誠

8位（-）：大藤沙月

9位（-）：早田ひな

15位（↓1）：橋本帆乃香

20位（-）：長粼美柚

22位（-）：木原美悠

24位（-）：平野美宇

28位（↓1）：横井咲桜

37位（↓1）：佐藤瞳

66位（-）：芝田沙季

86位（↑2）：小塩悠菜

87位（↑2）：赤江夏星

88位（↑2）：笹尾明日香