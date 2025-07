笑って、歌って、子どもも大人も楽しめる！忠犬立ハチ高「参加型ファミリーコンサート」

「忠犬立ハチ高」が、演奏家とタッグを組んで贈る“参加型ファミリーコンサート”が、2025年8月6日(水)に横浜市で開催します。

忠犬立ハチ高「参加型ファミリーコンサート」

笑って、歌って、子どもも大人も楽しめる、夏の思い出づくりにぴったりのイベントです。

この公演『忠犬立ハチ高 わらって!うたって!サマーコンサート』は、お笑いと音楽を融合させた新感覚のファミリー向け公演です。

構成・出演を務めるのは、2024年「女芸人No.1決定戦 THE W」で第3位に輝いた岩手県出身の女性コンビ「忠犬立ハチ高」。

上智大学卒と山梨大学医学部卒という異色の経歴を持ち、地元岩手をはじめ各地で注目を集めています。

「音楽ホール=静かにする場所」という固定観念を打ち破り、未就学児を含む親子連れが“声を出して楽しめる”コンサート体験を提供する本企画は、音楽や舞台芸術の“入口”を広げる試みとしても注目されています。

前半は子ども参加型の音楽劇、後半は忠犬立ハチ高の本気のネタとプロの演奏家たちの生演奏を楽しめる二部構成で、観るだけでなく、一緒に歌い、声を出して楽しめる構成が、子どもも大人も“それぞれが楽しめる”公演設計となっています。

■「忠犬立ハチ高」って誰?──岩手から羽ばたいた女性芸人コンビ

ノムラフッソ(山梨大学医学部卒)と王坂(上智大学卒)による女性コンビ。

ともに岩手県出身で、学生時代から演劇に親しんできた表現力の持ち主です。

2024年「THE W」では、政治家を題材にしたコントや、官能小説をテーマにした漫才で注目を集め、決勝で第3位を獲得。

以降、テレビやドラマなどでも活動の場を広げています。

演劇・忠犬立ハチ高

■“声出し OK”のひらかれた音楽ホール体験

「子どもが静かにできないから」と、音楽鑑賞を諦めていたご家庭にも開かれた本公演。

会場では声を出して笑ったり、歌ったりすることが推奨されており、親子で安心して楽しめる空間が提供されます。

音楽ホールに対して何か漠然と緊張感や抵抗があった方や、音楽ホールに行ったことがない方へ、気軽に音楽ホールへ足を運ぶキッカケづくりにも貢献しています。

■ヴァイオリン×ピアノ×芸人──異色ステージの見どころ

共演するのは、関東を中心に活動する音楽ユニット「Duo O’s(デュオ エンズ)」。

ヴァイオリニスト大久保初音とピアニスト瀬尾愛永による本格的な生演奏が、音楽劇や忠犬立ハチ高のネタを彩ります。

大久保初音(ヴァイオリン)

宮城県出身。

桐朋学園大学・大学院卒業後、関東と宮城を拠点に演奏活動を行う。

AbemaTVやオールナイトニッポンなどメディアへも多数出演。

2025年には初ソロリサイタルを開催。

ヴァイオリン・大久保初音

瀬尾愛永(ピアノ)

東京都出身。

第3回国際ピアノ伴奏コンクール全国大会で入賞したことをきっかけに、洗足学園音楽大学卒業後はアンサンブルピアニストとして活動。

室内楽や伴奏を中心に多くの演奏家と共演し教育機関や芸術事業にも携わる。

近年はベートーヴェンの全曲演奏に注力するほか、メディアや各地の音楽祭に出演するなど多岐にわたり活躍中。

ピアノ・瀬尾愛永

■公演構成(予定)

【第1部】

13:00〜13:45《参加型 音楽劇》(約45分)

・忠犬立ハチ高がキャラクターとして登場し、子どもたちと一緒に物語を展開

・歌・手拍子・掛け合いを通じて、見るだけではなく“参加する”コンサートへ

【第2部】

14:00〜14:45《ネタ×生演奏ステージ》(約45分)

・忠犬立ハチ高、演奏家がそれぞれ本格的なネタや演奏を披露

・第1部で「もっと聴きたい」「もっと見たい」と興味を持った子供たちに、生演奏やお笑いをより深く知ってもらうことができるステージ

「静かに観る」だけじゃなく、「一緒に楽しむ」音楽体験。

家族みんなで笑って、歌って、特別な夏の思い出をつくりませんか?

■会場

横浜市旭区民文化センター サンハート

所在地:横浜市旭区二俣川1-3 ジョイナステラス3

■料金:3歳以下無料

各部/

高校生以下 500円

大人 1,000円

第1部・第2部 通し参加/

高校生以下 600円

大人 1,500円

※価格は税込みです

■お申込み

以下の予約フォームより申込みできます。

(お支払い方法:当日現金決済)

