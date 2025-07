タイ移住を応援！タイランドエリートインフォメーションセンター「ミリオンキャンペーン」

タイランドエリートインフォメーションセンターは、2025年7月1日から12月26日までの期間に入会申請しその後入会が成立した場合、最大100万円もしくは22万バーツ相当の商品券を贈呈する「ミリオンキャンペーン」を開催します。

タイランドエリートインフォメーションセンター「ミリオンキャンペーン」

【期間】2025年7月1日〜2025年12月26日

【条件】上記期間内に申請の後、入会成立の方

【特典】下記のいずれか

― 日本国内で使える最大100万円相当の商品券

― ICONSIAM等で使える最大22万バーツ相当の商品券

タイランドエリートインフォメーションセンターは、2025年7月1日から12月26日までの期間に入会申請しその後入会が成立した場合、最大100万円もしくは22万バーツ相当の商品券を贈呈する「ミリオンキャンペーン」を開催。

■タイ長期滞在ビザのタイランドプリビレッジとは

タイ国政府観光庁直営の国営企業が運営するタイ長期滞在プログラム。

2003年にタイランドエリートとして開始。

2023年、20周年の節目にタイランドプリビレッジとしてメンバーシップをリニューアル。

メンバーには入出国時のVIP待遇や銀行口座開設を含む各種の特典がある他、5年から最長20年のタイ滞在が可能になる特別なビザ【タイランドエリートビザ】が発給され、タイ長期滞在を実現。

<タイランドプリビレッジの主な特典>

●5年マルチプルビザの発給

●国際空港到着・出発時のVIP待遇サービス

●タイ国内銀行口座の開設

その他に年間ポイント(期間限定販売ブロンズを除く)と交換でゴルフ、スパ、マッサージをはじめとした豊富な特典を利用可能。

タイランドプリビレッジ

■さらにチャンス!「ラッキー抽選」も実施

キャンペーン対象者の中から3名様に総額17.5万円相当の商品券が当たる「ラッキー抽選」にも自動的エントリー。

ラッキー抽選

