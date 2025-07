【「ファークライ6 アルティメットエディション」パッケージ版】 発売日:2021年10月7日 価格:15,840円 セール価格:5,742円

Amazonにて、プレイステーション 5用アクションアドベンチャー「ファークライ6 アルティメットエディション」パッケージ版が特別価格で販売されている。セール価格は64%オフの5,742円。

「ファークライ6」は、オープンワールドFPS「ファークライ」シリーズの最新作。Ubisoft Torontoが開発を手掛けている。今作の舞台はカリブ海の中心で時が止まったような熱帯の楽園「ヤーラ」。プレーヤーは、軍を離脱したヤーラ生まれのヤーラ人「ダニー・ロハス」として、ゲリラ活動に巻き込まれていく。なお、ダニーは女性または男性のどちらでプレイするかを選択することができる。

今回セール対象となるアルティメットエディションには、ゲーム本編にくわえて、シーズンパスとアルティメットパックが収録されている。

