µÈÂôÎ¼¡¢¡È¿ÍÀ¸¤Ç1ÈÖ¶ÛÄ¥¤·¤¿¡É¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ç¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤ò²óÁÛ¡Ö1¥ß¥ê¤âÀ¼½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡×
6·î29Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¥á¥·¥É¥é ·ó¶á¡õ¿¿Ç·²ð¤Î¥°¥ë¥á¥É¥é¥¤¥Ö¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿µÈÂôÎ¼¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤Ç1ÈÖ¶ÛÄ¥¤·¤¿½Ö´Ö¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢¡ÛµÈÂôÎ¼¡¢¡È¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¡É¤æ¤¨¤ËÇº¤ó¤À²áµîÌÀ¤«¤¹¡Ö¹³¤¤¤¿¤¤»þ´ü¤Ï¤¹¤´¤¤¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
ÈÖÁÈÆâ¤Ç¡¢¡È¿ÍÀ¸¤Ç1ÈÖ¶ÛÄ¥¤·¤¿½Ö´Ö¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿µÈÂô¤Ï¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤À¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë½Ð¤ë»þ¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤â¾å³Ü¤ËÅ½¤ë°»¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¡Ö¹¢¤ò¤º¤Ã¤È½á¤·¤Æ¤ª¤¯¤è¤¦¤Ë¡¢¾å³Ü¤Ë°»¤òÅ½¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ä¤Ä¡×¤È¡¢¼«¿È¤¬»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÀâÌÀ¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·»Ï¤á¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤ëÆü¡¢¾å³Ü¤«¤é¥Ú¥í¤Ã¤Æ¡Ê°»¤¬¡Ë¤Ï¤¬¤ì¤Æ¡¢À¼ÂÓ¤ËÅ½¤êÉÕ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¡¢¤â¤¦1¥ß¥ê¤âÀ¼½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡×¡Ö¤½¤³¤Ç¡¢²¶¤¬1¿Í¤Ç²Î¤¤ÀÚ¤ë¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ÉñÂæ¾å¤Ç¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤ÎÂÐ½è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö´é¤À¤±²Î¤Ã¤Æ¤ë¤Õ¤¦¤Ê¤³¤È¤ò1¶Ê¤ä¤ê¤¤Ã¤Æ¡×¤ÈÊäÂ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀ¼¤ÏÏ³¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢²»Äø¤È¤«¤Ï¤È¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¡£2ËëÌÜ¤«¤é¤É¤¦¤Ë¤«À¼½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡×¡Ö¤¢¤ì¤â¤¦¥ä¥Ð¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£