37ºÐ¤ÇÁÛÄê³°¤ËÇ¥¿±¤·¤¿»ä¡¢ÉÂ±¡¤Ç¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÍÄ¤¤»Ò¤É¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¡×°·¤ï¤ìº¤ÏÇ¡£¤½¤Î¥ï¥±¤Ï
¡¡37ºÐ¤ÇÁÛÄê³°¤ÎÇ¥¿±¤ò¤·¤¿¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤Î»ä¡£
¡¡Ä¹Ç¯¡¢À¸ÍýÉÔ½ç¤Ç3¡Á4¤«·îÀ¸Íý¤¬Íè¤Ê¤¤¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢ÉØ¿Í²Ê¤ÇÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ò¤·¤Ê¤¤¤ÈÇ¥¿±¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢ADHD¡ÊÃí°Õ·çÇ¡¡¦Â¿Æ°À¾ã³²¡Ë¤ÎÆÃÀ¤Ç¥»¥ë¥Õ¥Í¥°¥ì¥¯¥ÈÊÊ¤¬¤¢¤ê¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Î´ÉÍý¤¬¤ª¤¶¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡¢¤µ¤é¤Ë»»¿ô¾ã³²¡ÊÈ¯Ã£¾ã³²¤Î°ì¼ï¤Ç¿ô»ú¡¢·×»»¤Ëº¤Æñ¤òÊú¤¨¤ë³Ø½¬¾ã³²¡Ë¤ÇÀ¸Íý¼þ´ü¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×°ø¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢µ¤ÉÕ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë16½µ¡ÊÇ¥¿±5¤«·î¡Ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Â¾¤ÎÇ¥ÉØ¤è¤êÃÙ¤ì¤Æ·ò¿Ç¤ò¼õ¤±»Ï¤á¤¿¡£
¢¡¶è¤ÎÊÝ·ò»Õ¤µ¤ó¤È¤ÎÌÌÃÌ¤Ø
¡¡ºÇ½é¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿»ºÉØ¿Í²Ê¤Ç¤ÏÊ¬ÊÚ¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢»ä¤Ï20½µ¤ò·Þ¤¨¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¼«Âð¶á¤¯¤ÎÁí¹çÉÂ±¡¤ØÅ¾±¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢20½µ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¢¤ëÆü¡¢¸«ÃÎ¤é¤ÌÅÅÏÃÈÖ¹æ¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç½Ð¤Æ¤ß¤ë¤È¶è¤ÎÊÝ·ò»Õ¤µ¤ó¤«¤é¤Ç¡¢Ç¥¿±¡¦½Ð»º¡¦»Ò°é¤Æ¤Ë´Ø¤¹¤ëÌÌÃÌ¤ò¹Ô¤¦¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤ÎÅÅÏÃ¤ÇÌÌÃÌ¤ÎÆü¼è¤ê¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡ÌÌÃÌ¤ÎÆü¡¢»ØÄê¤µ¤ì¤¿Ê¡»ã¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£¾ã³²¼Ô¼êÄ¢¹¹¿·¤ÎºÝ¤Î¼õ¼è¤ê¤â¤³¤ÎÊ¡»ã¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Ç¤¤ë¤½¤¦¤À¤¬¡¢»ä¤ÏËè²ó¶èÌò½ê¤Ç¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤³¤³¤ËÍè¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£¸Å¤¤·úÊª¤Î³¬ÃÊ¤ò¾å¤Ã¤¿Àè¤Ë¤Ï¥¥Ã¥º¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢Ãæ¤«¤é¿Æ»Ò¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤·¤Ð¤é¤¯ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¼ã¤¤ÊÝ·ò»Õ¤µ¤ó¤¬ÌÌÃÌ¤ÎÉô²°¤Ë°ÆÆâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢Î¾²È¤Î¿Æ¤¬¤É¤³¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¿Æ¤Ï¤É¤ó¤Ê»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢É×¤Î¿¦¶È¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸Ä¿Í¾ðÊó¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¡£
¡¡»ä¤ÏÊ¹¤«¤ì¤ë¤¬¤Þ¤Þ¡¢Î¾¿Æ¤¬ÃÏÊý¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¡¢¹âÎð¤Ç¤¢¤êÊì¤ÏÇ¾¹¼ºÉ¤Î¸å°ä¾É¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡¢µÁÉã¤ÏÂ¾³¦¤·¤Æ¤ª¤êµÁÊì¤Ï»ýÉÂ¤¬¤¢¤Ã¤Æ°é»ù¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÏÃ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÅÓÃ¼¡¢ÊÝ·ò»Õ¤µ¤ó¤Î´é¤¬ÆÞ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÃ¶Æá¤µ¤ó¤Ï¤ª»Å»ö¡¢¥ê¥â¡¼¥È¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡¡ÊÝ·ò»Õ¤µ¤ó¤Ï¿©¤¤µ¤Ì£¤Ë¿Ò¤Í¤¿¡£É×¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È¤Ç¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¿¦¼ï¤À¡£¤½¤ì¤Ë¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤Ê¤ó¤Æ¥³¥í¥Ê²Ò¤òµ¡¤ËÁý¤¨¤¿¿·¤·¤¤Æ¯¤Êý¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬¥ê¥â¡¼¥È¤Ç¤¤ë»Å»ö¤Ê¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢É×¤ÏÈ¾Ç¯´Ö°éµÙ¤ò¼è¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÃËÀ¤¬°éµÙ¤ò¼è¤ì¤ë²ñ¼Ò¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤â·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¢¡ËÜÅö¤Ë½õ¤±¤¬É¬Í×¤Ê¤È¤¤Ë½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡©
¡¡SNS¤Î¥Þ¥Þ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¸«¤¿¤ê¡¢½Ð»º·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÍ§¿Í¤ËÊ¹¤¤¤¿¸Â¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ÊÝ·ò»Õ¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤È¤ÎÏÃ¤òÂ¿¤¯¼ª¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÃÎ¿Í¤Ç»º¸å¤¦¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤¬ÊÝ·ò»Õ¤µ¤ó¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤¿¤È¤³¤í¡¢Àº¿À²Ê¤ÎÅÅÏÃÈÖ¹æ¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¶ñÂÎÅª¤Ê²ò·è¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¿Í¤«¤é¤·¤¿¤é²È¤ËÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤ë¤Î¤ËÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÊü¤Ã¤ÆÀº¿À²Ê¤Ë¹Ô¤±¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¶ÛµÞ¤Ç¤âÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÍÂ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Õ¥©¥í¡¼¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢º£¤¹¤°É¬Í×¤Ê½õ¤±¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£
¡¡»ä¤ÏÊÝ·ò»Õ¤µ¤ó¤ËÈ¯Ã£¾ã³²¤ÈÆó¼¡¾ã³²¤ÎÁÐ¶ËÀ¾ã³²¶·¿¤ÇÀº¿À²Ê¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¾ã³²¼Ô¼êÄ¢2µé¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹ð¤²¤¿¡£
¡¡È¯Ã£¾ã³²¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¾ã³²¤Î¤¢¤ë¿Í¤¬°é»ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ²¿¤«¼õ¤±¤é¤ì¤ëÊ¡»ã¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä½õÀ®¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£ÆÃ¤ËÈ¯Ã£¾ã³²¤Ï¤¦¤ÄÉÂ¤äÁÐ¶ËÀ¾ã³²¤È¤¤¤Ã¤¿Æó¼¡¾ã³²¤òÊ»È¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤ÄÌ±¡¤äÌô¤Î¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¾ï¤ËÂÎÄ´¤òµ¤¸¯¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÇÛÎ¸¤µ¤ì¡¢¾ã³²¼Ô¼êÄ¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ä°ú¤äÍ¥¶ø¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÅÔ±Ä¥Ð¥¹¤Ê¤É¤ÎÅÔ±Ä¸òÄÌ¤ÏÌµÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¡¢JR¤Ç¤ÏÂè1¼ï¾ã³²¼Ô¤¬ÊÒÆ»100km°Ê¾å¤Î°ÜÆ°¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ë¾è¼Ö·ô¤¬È¾³Û¤Ë¤Ê¤ë¡£¥¿¥¯¥·¡¼¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ë1³ä°ú¡¢±Ç²è´Û¤äÈþ½Ñ´Û¡¦ÇîÊª´Û¤Ê¤É¤â¡¢Â¿¤¯¤Î»ÜÀß¤Ç³ä°ú¤äÌµÎÁ¤ÎÂÐ±þ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡°é»ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â°é»ùÍÑÉÊ¤¬³ä°ú¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢µ¤·Ú¤ËÂÎÄ´¤ä°é»ù¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡Ä¡ÄÆÃ¤Ë¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÀ©ÅÙ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¹Ç¯¡¢À¸ÍýÉÔ½ç¤Ç3¡Á4¤«·îÀ¸Íý¤¬Íè¤Ê¤¤¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢ÉØ¿Í²Ê¤ÇÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ò¤·¤Ê¤¤¤ÈÇ¥¿±¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢ADHD¡ÊÃí°Õ·çÇ¡¡¦Â¿Æ°À¾ã³²¡Ë¤ÎÆÃÀ¤Ç¥»¥ë¥Õ¥Í¥°¥ì¥¯¥ÈÊÊ¤¬¤¢¤ê¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Î´ÉÍý¤¬¤ª¤¶¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡¢¤µ¤é¤Ë»»¿ô¾ã³²¡ÊÈ¯Ã£¾ã³²¤Î°ì¼ï¤Ç¿ô»ú¡¢·×»»¤Ëº¤Æñ¤òÊú¤¨¤ë³Ø½¬¾ã³²¡Ë¤ÇÀ¸Íý¼þ´ü¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×°ø¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢µ¤ÉÕ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë16½µ¡ÊÇ¥¿±5¤«·î¡Ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡¶è¤ÎÊÝ·ò»Õ¤µ¤ó¤È¤ÎÌÌÃÌ¤Ø
¡¡ºÇ½é¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿»ºÉØ¿Í²Ê¤Ç¤ÏÊ¬ÊÚ¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢»ä¤Ï20½µ¤ò·Þ¤¨¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¼«Âð¶á¤¯¤ÎÁí¹çÉÂ±¡¤ØÅ¾±¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢20½µ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¢¤ëÆü¡¢¸«ÃÎ¤é¤ÌÅÅÏÃÈÖ¹æ¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç½Ð¤Æ¤ß¤ë¤È¶è¤ÎÊÝ·ò»Õ¤µ¤ó¤«¤é¤Ç¡¢Ç¥¿±¡¦½Ð»º¡¦»Ò°é¤Æ¤Ë´Ø¤¹¤ëÌÌÃÌ¤ò¹Ô¤¦¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤ÎÅÅÏÃ¤ÇÌÌÃÌ¤ÎÆü¼è¤ê¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡ÌÌÃÌ¤ÎÆü¡¢»ØÄê¤µ¤ì¤¿Ê¡»ã¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£¾ã³²¼Ô¼êÄ¢¹¹¿·¤ÎºÝ¤Î¼õ¼è¤ê¤â¤³¤ÎÊ¡»ã¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Ç¤¤ë¤½¤¦¤À¤¬¡¢»ä¤ÏËè²ó¶èÌò½ê¤Ç¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤³¤³¤ËÍè¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£¸Å¤¤·úÊª¤Î³¬ÃÊ¤ò¾å¤Ã¤¿Àè¤Ë¤Ï¥¥Ã¥º¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢Ãæ¤«¤é¿Æ»Ò¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤·¤Ð¤é¤¯ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¼ã¤¤ÊÝ·ò»Õ¤µ¤ó¤¬ÌÌÃÌ¤ÎÉô²°¤Ë°ÆÆâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢Î¾²È¤Î¿Æ¤¬¤É¤³¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¿Æ¤Ï¤É¤ó¤Ê»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢É×¤Î¿¦¶È¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸Ä¿Í¾ðÊó¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¡£
¡¡»ä¤ÏÊ¹¤«¤ì¤ë¤¬¤Þ¤Þ¡¢Î¾¿Æ¤¬ÃÏÊý¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¡¢¹âÎð¤Ç¤¢¤êÊì¤ÏÇ¾¹¼ºÉ¤Î¸å°ä¾É¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡¢µÁÉã¤ÏÂ¾³¦¤·¤Æ¤ª¤êµÁÊì¤Ï»ýÉÂ¤¬¤¢¤Ã¤Æ°é»ù¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÏÃ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÅÓÃ¼¡¢ÊÝ·ò»Õ¤µ¤ó¤Î´é¤¬ÆÞ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÃ¶Æá¤µ¤ó¤Ï¤ª»Å»ö¡¢¥ê¥â¡¼¥È¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡¡ÊÝ·ò»Õ¤µ¤ó¤Ï¿©¤¤µ¤Ì£¤Ë¿Ò¤Í¤¿¡£É×¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È¤Ç¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¿¦¼ï¤À¡£¤½¤ì¤Ë¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤Ê¤ó¤Æ¥³¥í¥Ê²Ò¤òµ¡¤ËÁý¤¨¤¿¿·¤·¤¤Æ¯¤Êý¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬¥ê¥â¡¼¥È¤Ç¤¤ë»Å»ö¤Ê¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢É×¤ÏÈ¾Ç¯´Ö°éµÙ¤ò¼è¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÃËÀ¤¬°éµÙ¤ò¼è¤ì¤ë²ñ¼Ò¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤â·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¢¡ËÜÅö¤Ë½õ¤±¤¬É¬Í×¤Ê¤È¤¤Ë½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡©
¡¡SNS¤Î¥Þ¥Þ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¸«¤¿¤ê¡¢½Ð»º·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÍ§¿Í¤ËÊ¹¤¤¤¿¸Â¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ÊÝ·ò»Õ¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤È¤ÎÏÃ¤òÂ¿¤¯¼ª¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÃÎ¿Í¤Ç»º¸å¤¦¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤¬ÊÝ·ò»Õ¤µ¤ó¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤¿¤È¤³¤í¡¢Àº¿À²Ê¤ÎÅÅÏÃÈÖ¹æ¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¶ñÂÎÅª¤Ê²ò·è¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¿Í¤«¤é¤·¤¿¤é²È¤ËÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤ë¤Î¤ËÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÊü¤Ã¤ÆÀº¿À²Ê¤Ë¹Ô¤±¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¶ÛµÞ¤Ç¤âÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÍÂ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Õ¥©¥í¡¼¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢º£¤¹¤°É¬Í×¤Ê½õ¤±¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£
¡¡»ä¤ÏÊÝ·ò»Õ¤µ¤ó¤ËÈ¯Ã£¾ã³²¤ÈÆó¼¡¾ã³²¤ÎÁÐ¶ËÀ¾ã³²¶·¿¤ÇÀº¿À²Ê¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¾ã³²¼Ô¼êÄ¢2µé¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹ð¤²¤¿¡£
¡¡È¯Ã£¾ã³²¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¾ã³²¤Î¤¢¤ë¿Í¤¬°é»ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ²¿¤«¼õ¤±¤é¤ì¤ëÊ¡»ã¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä½õÀ®¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£ÆÃ¤ËÈ¯Ã£¾ã³²¤Ï¤¦¤ÄÉÂ¤äÁÐ¶ËÀ¾ã³²¤È¤¤¤Ã¤¿Æó¼¡¾ã³²¤òÊ»È¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤ÄÌ±¡¤äÌô¤Î¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¾ï¤ËÂÎÄ´¤òµ¤¸¯¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÇÛÎ¸¤µ¤ì¡¢¾ã³²¼Ô¼êÄ¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ä°ú¤äÍ¥¶ø¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÅÔ±Ä¥Ð¥¹¤Ê¤É¤ÎÅÔ±Ä¸òÄÌ¤ÏÌµÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¡¢JR¤Ç¤ÏÂè1¼ï¾ã³²¼Ô¤¬ÊÒÆ»100km°Ê¾å¤Î°ÜÆ°¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ë¾è¼Ö·ô¤¬È¾³Û¤Ë¤Ê¤ë¡£¥¿¥¯¥·¡¼¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ë1³ä°ú¡¢±Ç²è´Û¤äÈþ½Ñ´Û¡¦ÇîÊª´Û¤Ê¤É¤â¡¢Â¿¤¯¤Î»ÜÀß¤Ç³ä°ú¤äÌµÎÁ¤ÎÂÐ±þ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡°é»ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â°é»ùÍÑÉÊ¤¬³ä°ú¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢µ¤·Ú¤ËÂÎÄ´¤ä°é»ù¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡Ä¡ÄÆÃ¤Ë¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÀ©ÅÙ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£