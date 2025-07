『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』(2021)では、(MCU)のトム・ホランド版ピーター・パーカーと、サム・ライミ版『スパイダーマン』トビー・マグワイア版ピーター、『アメイジング・スパイダーマン』シリーズのアンドリュー・ガーフィールド版ピーターが奇跡の共演を果たした夢の作品だ。

別世界から二人のスパイダーマンが登場するシーンは世界中のファンを熱狂させたが、実はこの演出、当初脚本で考えていた展開をファンがネット掲示板で予想していたため、急きょ変更して作られていたものだったという。監督のジョン・ワッツが米に明かした。

この記事には、『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』(2021)のネタバレが含まれています。

『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』で、ヴィランの襲撃によってメイおばさんを死なせてしまったピーター・パーカーは、悲しみに暮れて姿を消す。友人のネッドとMJは、ネッドの祖母宅にてピーターとの再会を願っていると、偶然にもドクター・ストレンジのリングの力が作用してポータルが開く。それらを通じて、マルチバースから二人のスパイダーマンが登場する。

ワッツ監督はこの場面を「最も力強いシーン」と振り返る。全世界のファンが夢見たスパイダーマン合流がネッドの祖母宅で展開されたのには、こんな理由があったという。

「脚本上で、あの二人をどうやって登場させるかについて取り組んでいる段階では、メイおばさんが死んでしまって悲しんでいるピーターのところにポータルが開き、二人のスパイダーマンが登場するということになっていました。場所は屋上かどこかで、ぼんやりとしたアイデアで、まだ詳細を詰めている段階でした。

その時、Reddit(ネット掲示板)で、“二人のスパイダーマンの登場シーンはこんな感じだろう”と、誰かがファンアートをあげていたんです。それは屋上で、悲しい感じで、ドクター・ストレンジのポータルが二つ開いていて、二人のスパイダーマンが出てきている絵でした。それを見て、“じゃあやめよう。みんなの予想通りになってしまうなら、その通りにするわけにはいかない”と思ったんです。」

考えていた展開が、ファンに先読み予想されていたことを懸念したというワッツ。そこで、「観客に先読みをさせたと思わせておいて、そこからさらに欺くのが好きだ」というバスター・キートンの言葉を思い出し、「みんなが絶対に思い付かないような展開にしよう」「誰にも予想できないような展開とは何か?」と考えたという。

そこで思いついたのが、このアイデアだ。「二人のスパイダーマンが、クイーンズにあるネッドのフィリピン系のおばあちゃんの家に合わられるなんて、そんなファンアートは誰もRedditで予想しないだろう」。

これを実現させるため、製作陣はパンデミック中にシーンを急遽組み立てた。ネッドの祖母ローラ役を演じたのは、俳優ではない一般人のメアリー・エギダ・リベラ。ディズニーの秘密の作品で祖母役を演じるフィリピン人を求めるオンラインオーディションがあると家族にすすめれられ、受けてみたところ見事抜擢した。

パンデミックの最中だったが、ハワイからアトランタに呼んで同シーンを撮影した。「彼女があのシーンにいて、ロケーションも変えると、最高の形で観客を欺くことができました」とワッツは振り返っている。「みなさん、“見たかったもの”を、“予想もしなかった形”で見ることになりましたよね」。

夢の共演を実現してくれたワッツは、同作をパンデミック中に撮影したことで非常に心労し、内定していた『ファンタスティック4:ファースト・ステップ』監督の座を。「もうエネルギーが僕にはありませんでした。とにかく力尽きていたので、回復の時間を取らなければいけなかったんです。マーベルの皆さんはよく理解してくださいました。同じ経験をしていたので、どれだけ過酷で、人を消耗させるものかを知っていたんです」。

『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』デジタル配信中。Blu-ray&DVD発売中。Blu-ray&DVDレンタル中。©2021 Columbia Pictures Industries, Inc. and Marvel Characters, Inc. All Rights Reserved.MARVEL and all related character names: © & 2022 MARVEL

Source:,