６月３０日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６５．１１ドル（－０．４１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３３０７．７ドル（＋２０．１ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３５８５．２セント（－１８．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５２８．７５セント（＋４．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４２０．５０セント（＋３．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０２４．２５セント（－３．５０セント）
・ＣＲＢ指数
２９７．２８（－２．４６）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６５．１１ドル（－０．４１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３３０７．７ドル（＋２０．１ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３５８５．２セント（－１８．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５２８．７５セント（＋４．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４２０．５０セント（＋３．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０２４．２５セント（－３．５０セント）
・ＣＲＢ指数
２９７．２８（－２．４６）
出所：MINKABU PRESS