・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝６５．１１ドル（－０．４１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３３０７．７ドル（＋２０．１ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３５８５．２セント（－１８．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５２８．７５セント（＋４．００セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４２０．５０セント（＋３．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１０２４．２５セント（－３．５０セント）
・ＣＲＢ指数
　２９７．２８（－２．４６）

出所：MINKABU PRESS