この4月、国が制限をかけ、沖縄のゴーヤーやフルーツを勝手に島外に持ち出すことができなくなった。いったい何が起きているのか。自身、最前線で害虫防除に関わってきた進化生物学者の宮竹貴久さんは「外来特殊害虫のセグロウリミバエが発生し、沖縄本島全域に分布が広がりつつある。一刻の猶予も許されない局面だ」という――。

写真提供=沖縄県 2024年3月14日、1匹のセグロウリミバエがトラップに捕まった。それがすべての始まりだった。 - 写真提供=沖縄県

■2024年3月14日、1匹の小さなハエが捕まった

沖縄のゴーヤーやフルーツを勝手に島外に持ち出せない事態が続いている。国が4月から移動に制限をかけたためだ。制限をかけたのにはもちろん、理由がある。「8ミリの悪魔」の再来である。

ことの始まりは、去年(2024年)3月14日だった。

農作物に甚大な被害をもたらすミバエ類の日本への侵入をモニタリングするために仕掛けられている罠(トラップ)に、1匹のハエの成虫が捕まった(*1)。沖縄本島の名護市に仕掛けた罠だった。

調べてみるとこのハエは、幼虫がウリ類の果肉を食い荒らすため大打撃を与え、海外ではナス類、パパイヤなど熱帯果樹にも被害を及ぼすとされる、外来種特殊害虫・セグロウリミバエ(*2)だったのだ。

写真提供=沖縄県 セグロウリミバエの幼虫がウリ類の果肉を食い荒らし、大きな被害をもたらす。写真は実際に被害に遭ったヘチマ(ナーベーラー)。 - 写真提供=沖縄県

■21年ぶりに現れた

セグロウリミバエ(学名:Bactrocera tau)は、中国、台湾、インド、東南アジア等に生息し、成虫(メス)がウリ類、ナス類などの生果実に産卵する。

約1日後に卵から孵(かえ)った幼虫は果肉を食い荒らす。14日ほど果肉を食べて成長した幼虫は果実からジャンプして、地面に飛び降り、地中に潜って蛹(さなぎ)になる。雨の刺激でジャンプして、水たまりで仮死状態となり、柔らかくなった地面から土中に潜る。

8日ほどのち、羽化して地上に出てきて、成虫となって飛び立つことを繰り返す(*2)。

日本でこの虫が見つかったのは3度目だ。1998年と2003年にも少数の成虫が罠に捕獲されたが、いずれも石垣島で果菜類に被害の報告はなく虫は消えた(*3)。その後21年間、この虫が日本に姿を現すことはなかった。

■「見たことのないセグロウリミバエだ」

だが、昨年3月に見つかったセグロウリミバエは、名護市の罠だけではおさまらず、次々と近隣の罠でも捕まった。

4月25日に1匹、5月9日に4匹が名護市屋我地で、さらに22日には伊是名村でも1匹の成虫が罠につかまった。いずれも沖縄本島北部での出来事である。

私は昨年5月27日に沖縄に行き、罠に捕まったこの虫の標本を国家機関である那覇植物防疫所で見せてもらった。それは、確かにこれまで沖縄本島で見つかったことのないセグロウリミバエだった。

これだけの数の成虫が捕まるときは、メスがウリの果実に卵を産む可能性がある。そうなれば、幼虫が果肉をむさぼり食い、わらわらとウジが出てくるはずだ。

沖縄県は6月に害虫の発生を関係者に知らせる特殊報を出し、ミバエの発見を地域住民に知らせた(*1)。このニュースは、すぐに農業協同組合新聞と沖縄県内のメディアで周知された(*4、5、6)。

県と国の職員は、市町村の協力を得て、ハエの見つかった罠に近いウリ畑になる果実や、周辺の地面に捨てられた果実を徹底的に撤去した。そして、畑には農薬が撒かれた。この初動防除が功を奏したのだろう。7月までセグロウリミバエは罠にかからなかった。発生はおさまったのではないかと、関係者は期待した。

■年を越えた春、幼虫が寄生した作物が次々見つかる

その期待は、無残にも打ち砕かれる。

8月に名護市の隣の今帰仁村で成虫が罠で見つかると、9月には観光名所である美ら海水族館のある本部町で、10月にはさらに北の大宜味村と東村で、そして11月には沖縄本島最北端に位置する世界自然遺産「やんばる」のある国頭村からもミバエは見つかった(*7)。

冬場は見つかるミバエの数は減ったが、冬が去り再び気温の上がった今年4月、沖縄本島中部のうるま市と北中城村で成虫が罠にかかった。5月19日時点でミバエの見つかった罠は50地点以上にのぼり、計1344匹ものセグロウリミバエが見つかっている(*8)。

そして沖縄本島北部の国頭村と大宜味村を除くすべての自治体市、および中部のうるま市、中城村のウリ類畑では、主に家庭菜園を中心に、幼虫に寄生されたゴーヤーやヘチマなどウリ類の果実がたくさん見つかった(*8)。

いまのところ、ウリ類のみしか被害が確認されていないのは幸いだが、海外でこの虫はナス類や、パッションフルーツやパパイヤ、ドラゴンフルーツなどの熱帯果樹への加害も報告されている(*2)。蔓延を許すとウリ類以外の果菜類にも成虫が産卵する可能性があるので要注意だ。

とくに今年の春以降、沖縄本島の北部と中部で罠にかかる成虫の数が著しく増え(*8)、3月以降には1回の調査で100匹以上の成虫が罠で見つかることもあり、関係者は強い危機感を抱いている。

■全国紙も報道し始めた

だがこの事実が周知されているのはほぼ沖縄県内のみで、一部のネットニュースを除けば全国的に大きな報道にはなっていない。2025年5月になって、ようやく朝日新聞デジタル版や日本経済新聞が報じた程度だ(*9、10、11)。

事態を受けて、農林水産省は4月14日に「セグロウリミバエの緊急防除」を決めた(*12)。緊急防除で何が起きるのか? 平たく言えば、沖縄本島すべての市町村で栽培したウリ類とナス類、熱帯果実の多くは、セグロウリミバエが付着していないことを確認する国の検査を受け、この害虫がついていないことを確認済みでなければ島外に持ち出せない。

つまり観光で沖縄本島に行っても、ゴーヤーやマンゴーを勝手に持ち帰ることができなくなったのだ。

緊急防除の実施期間は今年の終わりまでとされた。これは沖縄県の方々にとって大きな打撃で、夏場のビタミン補給に必須のウリ科作物の栽培を自粛させられた沖縄の方々は大変な思いで、この夏を過ごすことになる。12月までにミバエを駆除できなければ期間が延長される可能性もある(*9)。

写真提供=沖縄県 果実を割ると中からハエのウジが出てくる。セグロウリミバエが付着しているおそれがないと認められた作物以外、防除区域内に持ち出すことはできないので要注意。 - 写真提供=沖縄県

■勝手に持ち出すと取り返しのつかない事態に…

沖縄県による必死の防除と広報のおかげで、セグロウリミバエのことが県内ではよく周知されている。しかし、恐れるべきはこの情報を知らない人たちが、沖縄本島で栽培されたウリ類を贈答品やお土産として、飛行機で他の地域に持ち出してしまうことである。

知らずにミバエの寄生された果実を持ち出してしまうと、セグロウリミバエは、日本のどこにでも侵入できる。そうなればどこのウリ類産地でも、この虫が繁殖する可能性があり、果実を割るとなかからハエのウジが出てくる日常と、この日本で向き合わなくてはならなくなるだろう。

もちろん沖縄の港湾や空港には国の職員が寄生の恐れのあるウリ類等の持ち出しがないように昼夜、目を光らせている。しかし、輸送や配送手段が多様化した現代では、どのような形で農作物が移動するのか、完璧に追うことも難しいと聞く。

直近のニュースでは、郵便局やネット通販にも規制がかかっていることが報じられた(*13)。

■1匹残らず駆除する以外方法はない

では、根本的にどのような対策を講じればいいのだろうか? 沖縄から勝手にウリ類を持ち出さないことだけではなく、沖縄本島からセグロウリミバエを1匹残らず駆逐すればよい。

いったいどうやって?

いま国と沖縄県はウリ科野菜の栽培自粛を求めている。そしてセグロウリミバエの発見されたウリ類の圃場などでは、徹底的な果実の除去と農薬散布による駆除作戦を展開している。

さらに、5億円近い予算を計上し、近縁種であるウリミバエを誘引できるキュールアというフェロモン様物質の誘引剤と農薬を染み込ませた約4センチ四方の板「誘殺板(テックス板と呼ばれる)」約33万枚を仕掛ける駆除作戦を展開している(*9)。

しかし、これだけで沖縄からミバエは駆逐できない。

キュールアは近縁種のウリミバエの誘引剤であって、セグロウリミバエにどれだけ強い誘引力があるのかは、実はわかっていない。しかも、かつて南西諸島で根絶に成功したウリミバエでは、キュールアのみで根絶させることはもちろん、増殖を抑えることすらできなかったのである(*14)。

■切り札は「不妊化法」

そこで登場するのが、切り札「不妊化法」だ。近縁種の特殊害虫であるウリミバエを根絶させた作戦のリバイバルである。

その原理はこうだ。まず根絶させる害虫を増やす。増やした害虫を放射線で照射し、不妊にする。不妊化したたくさんのハエをばら撒く。

すると不妊バエのオスは野外のメスと交尾する。交尾相手のいなくなった野外のメスは、受精卵を産むことがない。不妊虫の放飼を続ければ、やがてメスは交尾相手に巡り合えず、根絶に至る(*15)。

かつて根絶に成功したウリミバエもウリ類、ナス類とマンゴーやパパヤなどの熱帯果樹の果実の大害虫であり、1919年に日本に侵入した外来種であった(*16)。沖縄県は国の支援を受け、1972年から特殊害虫ウリミバエの根絶作戦を始めた。

1980年には1億匹以上のハエを飼うためのハエ工場を那覇市と奄美大島の名瀬市に建設した。そして毎週、1億匹以上の不妊化したハエをヘリコプターと人力で撒き続けた(*16)。

そして、1978年から1993年にかけて尖閣諸島を除く南西諸島のすべての島からウリミバエを駆逐し根絶した。この一大プロジェクトは、2001年(平成13年)11月13日にプロジェクトX(NHK番組)でも「挑戦者たち〜8ミリの悪魔VS特命班〜最強の害虫・野菜が危ない」と題して特集された(*17)ため、年配者の多くの方々はご存じだろう。

20年以上の歳月と多くの人たちの努力の末に、特殊害虫のウリミバエは完全に駆逐され、沖縄産のニガウリやマンゴーは本州でも食べられるようになったのである。いまでは当時のことを知る人も少なくなっているが、その歴史については、拙著『特殊害虫から日本を救え』(*18)に詳しい。

■うまくいけば数年以内に完全駆除

今回、沖縄県は、この不妊化法をセグロウリミバエに対して使うことにした。

幸い、ウリミバエの再侵入対策のため、いまも稼働している那覇市にある3階建てのハエ工場で、沖縄県は、セグロウリミバエを増殖し、不妊化法を実施することを決めた。そして4月28日には照射して不妊にした1万匹のセグロウリミバエ成虫を試験的にヘリコプターで撒き、6月には2400万の放飼を目指すという(*19)。

写真提供=筆者 セグロウリミバエの成虫。不妊化法が功を奏しても、完全駆除には数年はかかる。 - 写真提供=筆者

ウリミバエと近い仲間(同属種)で、ウリミバエと似た生態を持つと考えられるセグロウリミバエに対して、不妊化法が効力を発揮する確率は高いだろう。そして、なによりも沖縄県には不妊化法に長けたエキスパートの職員たちがまだ残っている。

不妊化法が敵に対して有効な武器であれば、数年以内に駆除が可能となり、定着を阻止することができるだろう。

■害虫の生態を知る基礎研究が必要だ

それでも、なお心配な事がある。

ウリミバエとは別種であるセグロウリミバエについては、世界で根絶に成功した事例はなく、その生態もよくわかっていない。駆逐する害虫である敵の生態(生き様)を詳しく知らなくては、敵をたたくことはできない。駆逐作業は急務だが、敵の行動と生態を知るための基礎的な研究が必要である。

ここに税金を投資するのは日本にとって利があるだろう。

そもそも、沖縄本島の名護市になぜいまセグロウリミバエが突如、出現したのか。その理由すらよくわかっていない。ミバエ類は東南アジアや中国南部から吹く風に乗って日本にやってくることもある(*18)。

だが風に乗ってミバエ類がやってくるときは、南西諸島から九州にかけて線状帯を描くような形で、北向きに連なる複数の地域に仕掛けた罠にトラップされるのが普通である。

一方、今回出現したセグロウリミバエは、最初に現れた名護市から、徐々に周囲に広がる傾向が見て取れた(*7)。

ミバエ類の防除と研究に携わってきた私は、今回の出現は、海外で寄生されたウリ類などの果実を誰かが持ち込んだ可能性もあるのでは、と察している。

肝心なことは、これからも、寄生された果実を誰かが日本に持ち込むリスクを軽減することだ。

■ついに北上し始めた可能性

最近になって、事態はさらに展開した。

2025年3月17日に、沖縄本島より約100キロメートル北にある奄美群島の徳之島、そして4月28日には沖縄県の北約23キロに位置する与論島でそれぞれ1匹のセグロウリミバエのオスが罠にかかったのだ(*20、21)。

徳之島と与論島は奄美大島と沖縄本島の間に位置する。国の機関は、強い風が吹いて中国や台湾から飛んできた可能性があるとコメントしているが、沖縄本島の北部で繁殖したハエがこれらの島々に風に乗って飛んだ可能性も排除できない、と私は考える。もちろん、正確なことは今後、DNA解析の結果を待たなくてはならない。

徳之島と与論島の罠にかかったミバエは、現地の職員の調査と防除によって5月中旬くらいまでには収束したかに思えたが、関係者の期待はまたしても裏切られた。

5月28日に与論島で6匹、沖永良部島であわせて9匹のセグロウリミバエが新たに罠にかかったのである(*22)。専門家の経験上、これだけの数のミバエが罠にかかると果実にも被害があることもある。鹿児島県は同日に病害虫発生予察特殊報第1号を出し(*23)、現地は調査に追われている。

■発生の勢いが止まらない…

これらのミバエがどこから飛んできたのは、今後の調査を待たなくてはならないが、近縁種であるミカンコミバエの過去の分散データから、沖縄本島の北部で発生しているミバエが風に飛んでやってきた可能性も否定できない(*18)。

沖縄産のゴーヤーやスイカなどが、本土の市場に出回る量に制限がかかるのは、いまはやむをえないことかもしれない。だが肝心なのはこれ以上、セグロウリミバエの分布拡大を阻止することだ。

国と沖縄県、鹿児島県、そして市町村、農協などの関係者は、ミバエの定着阻止に向けて日夜、懸命に働いておられる。そして那覇のハエ工場ではいまも数千万匹の不妊ハエをヘリコプターで空から撒く準備を着々と進めている。

ただ関係者の話によると、沖縄本島でのセグロウリミバエ発生の勢いは、残念ながらいまのところとどまる気配はないとのことだ。

■ウリミバエ完全駆除の遺産

沖縄本島に侵入したセグロウリミバエの駆除は急務である。1匹残らず駆逐しなくてはならない。不妊化法に期待するしかない状況が続いている。

肝心なことは、前述の通り、日本に初めて侵入した外来種の特殊害虫、セグロウリミバエにいては、その生態がほとんどわかっていないことだと、私は考える。

繰り返すが、過去のミバエ類の根絶事業においても、敵を知らずして、敵を倒すことは不可能だった(*18)。いま、防除とともに、セグロウリミバエの行動と生態について基礎研究を進めることが大切だ。

かつて、多くの昆虫生態学者が集結して研究し、その生態を知り尽くしたウリミバエを日本から1匹残らず殲滅(せんめつ)したときのように。

写真=iStock.com/petesphotography おいしい作物が食卓に並ぶのは、さまざまなプロフェッショナルたちの絶えまぬ努力のたまもの。※写真はイメージです。 - 写真=iStock.com/petesphotography

■「ハエ増殖工場」が日本を救う、のか

沖縄本島では、北部地域だけでなく、徐々に中部地域にも生息する分布が広がり、ついに今年の5月末(5月19日)には成虫が南部でも罠にかかった(*24)。沖縄本島全域にその分布が広がりつつある可能性は否めない。一刻の猶予も許されない局面に差し掛かっている。

6月12日には、与論島と沖永良部の家庭菜園や野生寄主から幼虫が見つかったと鹿児島県が報じた(*25)。6月14日時点に与論町で見つかった成虫の数は合計で24匹と報じられた(*26)。

鹿児島の離島への侵入は、風によって海外から飛来した可能性も否定できないが、不妊化されたミバエも罠にかかっているとの情報も寄せられていて、沖縄本島北部で発生しているミバエが風に乗って飛んだ可能性もある。

6月14日のデジタル奄美新聞は、与論町は16日にウリ類などの自給野菜栽培者に説明会を開催し、防除資材の補助と、適切な防除と不要な果実の除去・廃棄を促す予定だと報じている(*26)。

「火事がなくても消防署は必要だ」と言われる特殊害虫の定着防止事業だが(*15、18)、今回の事態はまさに、那覇市と名瀬市に存在するハエ増殖工場を残しておいてよかったと言わざるをえない。

近縁種ウリミバエの誘引剤であるキュールアの有効性が実証されていないいま、セグロウリミバエの大量増殖と不妊虫放飼が急務である。なんとしても特殊害虫のこれ以上の分布拡大を許すわけにはいかない。

----------

宮竹 貴久(みやたけ・たかひさ)

岡山大学学術研究院 環境生命自然科学学域 教授

1962年、大阪府生まれ。理学博士(九州大学大学院理学研究院生物学科)。ロンドン大学(UCL)生物学部客員研究員を経て現職。Society for the Study of Evolution, Animal Behavior Society終身会員。受賞歴に日本生態学会宮地賞、日本応用動物昆虫学会賞、日本動物行動学会日高賞など。主な著書には『恋するオスが進化する』(メディアファクトリー新書)、『「先送り」は生物学的に正しい』(講談社+α新書)、『したがるオスと嫌がるメスの生物学』(集英社新書)、『「死んだふり」で生きのびる』(岩波書店)、『特殊害虫から日本を救え』(集英社新書)などがある。

----------

(岡山大学学術研究院 環境生命自然科学学域 教授 宮竹 貴久)