Sonova Consumer Hearing Japanは、ゼンハイザーブランドのハイエンド製品をメインにしたスペシャルセールを実施する。期間は7月1日0時から14日23時59分まで。

「HD 820」や「HD 800S」も対象となっているほか、有線イヤフォンのフラッグシップモデル「IE 900」が今年最安値で登場するという。ラインナップとOFF率(予定)は以下の通り。

AMBEO Soundbar Plus 19% OFF AMBEO Sub 46% OFF AMBEO Soundbar Plus + AMBEO Sub 34% OFF HD 600 29% OFF HD 600 + バランスケーブル 33% OFF HD 620S 13% OFF HD 620S + バランスケーブル 19% OFF HD 650 16% OFF HD 650 + バランスケーブル 22% OFF HD 660S2 18% OFF HD 660S2 + イヤーパッド 20% OFF HD 800S 22% OFF HD 820 20% OFF IE 300 34% OFF IE 300 + 4.4mm バランスケーブル 42% OFF IE 300 + マイク付きケーブル 41% OFF IE 600 25% OFF IE 900 21% OFF

※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください