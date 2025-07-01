Ç¤Å·Æ²¤Î¡ÖNintendo Switch 2¡×¤¬¤Ä¤¤¤ËÆÏ¤¤¤¿¤Î¤ÇËÜÂÎ¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¥Õ¥©¥È¥ì¥Ó¥å¡¼¡¢¼§ÎÏ¤ÇÁõÃå¤¹¤ëJoy-Con 2¡¦¥¦¥ë¥È¥é¥Ï¥¤¥¹¥Ô¡¼¥ÉHDMI¥±¡¼¥Ö¥ë¡¦ºÇÂç60W¤ÎAC¥¢¥À¥×¥¿¡¼¤Ê¤É
2025Ç¯6·î5Æü¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Ç¤Å·Æ²¤Î¼¡À¤Âå²ÈÄíÍÑ¥²¡¼¥à¥Ï¡¼¥É¡ÖNintendo Switch 2¡×¤Ï¡¢µ»öºîÀ®»þÅÀ¤Ç¤â¤Ê¤ªÇ¤Å·Æ²¸ø¼°¥¹¥È¥¢¤ä³Æ¾®ÇäÅ¹¤ÎÃêÁªÈÎÇä¤ËÅöÁª¤·¤Ê¤¤¤È¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¡£Ç¤Å·Æ²¤ÎÃêÁªÈÎÇä¤Ç4²óÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯ÅöÁª¤·¡¢¤Ä¤¤¤ËGIGAZINEÊÔ½¸Éô¤Ë¤âNintendo Switch 2ËÜÂÎ¤¬ÅþÃå¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¤½¤Î³°´Ñ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
https://www.nintendo.com/jp/switch2/index.html
Ç¤Å·Æ²¤«¤éÆÏ¤¤¤¿È¢¡£ËÜÂÎ¤È¼þÊÕµ¡´ï¤¬¤®¤Ã¤·¤ê¡£
Nintendo Switch 2¤Î¤Û¤«¡¢Nintendo Switch 2 ¥¥ã¥ê¥ó¥°¥±¡¼¥¹(²èÌÌÊÝ¸î¥·¡¼¥ÈÉÕ¤)¡¢Nintendo Switch 2 ¥ª¡¼¥ë¥¤¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹ ¡¢Samsung microSD Express Card 256GB for Nintendo Switch 2¡¢Nintendo Switch 2 Pro¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¡¢Joy-Con 2 ½¼ÅÅ¥°¥ê¥Ã¥×¡¢¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼ ¥²¡¼¥à¥¥å¡¼¥Ö ¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¡¢Joy-Con 2 ¥Ï¥ó¥É¥ë 2¸Ä¥»¥Ã¥È¡¢Nintendo Switch 2 ¥«¥á¥é¤¬¤Þ¤È¤á¤ÆÅþÃå¤·¤¿¼¡Âè¡£¼þÊÕµ¡´ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸åÆüµ»ö¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ê¤Î¤Ç¸ð¤¦¤´´üÂÔ¡£
ËÜÂÎ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÎÁ°ÌÌ¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£º£²ó¹ØÆþ¤·¤¿¤Î¤ÏÆüËÜ¹ñÆâÀìÍÑ»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£
ÇØÌÌ
ÄìÌÌ¤Ë¤ÏÃí°Õ½ñ¤¤ä¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡¢microSD Express¤ÈHDMI¤ÈÇ¤Å·Æ²¤Î¥í¥´¡¢¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¿¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢ËÜÂÎ¤ÈJoy-Con 2¤¬¤ªÌÜ¸«¤¨¡£
¥Õ¥¿¤ò³«¤±¤¿¸å¤ÎÄìÌÌ¤Ë¤Ï¡¢½é´ü¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÀâÌÀ¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÂÎ¤ÈJoy-Con 2¡¢¥¦¥ë¥È¥é¥Ï¥¤¥¹¥Ô¡¼¥ÉHDMI¥±¡¼¥Ö¥ë¡¢Joy-Con 2ÍÑ¤Î¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡£
¤½¤Î²¼¤Ë¤ÏNintendo Switch 2¥É¥Ã¥¯¡¢USB-C½¼ÅÅ¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÈAC¥¢¥À¥×¥¿¡¼¡¢Joy-Con 2¥°¥ê¥Ã¥×¡£
ËÜÂÎ¤ÎÁ°ÌÌ¤Ë¤Ï7.9¥¤¥ó¥Á¤ÎÀÅÅÅÍÆÎÌ¼°¥¿¥Ã¥Á¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¡£
Joy-Con 2(º¸)¤òÁõÃå¤¹¤ëº¸Â¦ÌÌ¤Ï¡¢Joy-Con 2(º¸)¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀÄ¿§¡£¤¯¤Ü¤ß¤ÎÃæ±û¤Ë¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥³¥Í¥¯¥¿¡¼¤¬¤¢¤ê¡¢Ã¼¤Ë¡Ö¡Ý¡×¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Èó¾ï¤ËÇö¤¯°õºþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤ï¤«¤ê¤Å¤é¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖMADE IN CHINA¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Joy-Con 2(±¦)¤òÁõÃå¤¹¤ë±¦Â¦ÌÌ¤ÏÀÖ¿§¡£¤¯¤Ü¤ß¤ÎÃæ±û¤Ë¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥³¥Í¥¯¥¿¡¼¤¬¤¢¤ê¡¢Ã¼¤Ë¡Ö¡Ü¡×¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖNintendo¡×¤Î¥í¥´¤â¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Å·ÌÌ¤Ë¤ÏÅÅ¸»¥Ü¥¿¥ó¡¢²»ÎÌ¥Ü¥¿¥ó¡¢ÌÀ¤ë¤µ¥»¥ó¥µ¡¼¡¢ÄÌµ¤¹¦¡¢USB Type-CÃ¼»Ò¡¢¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¥Þ¥¤¥¯Ã¼»Ò¡¢¥²¡¼¥à¥«¡¼¥É¥¹¥í¥Ã¥È¡¢¥Þ¥¤¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥²¡¼¥à¥«¡¼¥É¥¹¥í¥Ã¥È¤Î¥Õ¥¿¤ò³«¤±¤¿¤È¤³¤í¡£
ÇØÌÌ¤Ë¤ÏNintendo Switch 2¤Î¥í¥´¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÄìÌÌ¤Ë¤Ïº¸±¦¤ËÄÌµ¤¹¦¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ±û¤ËUSB Type-CÃ¼»Ò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇØÌÌ¤Ë¾ö¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥ó¥É¤ÏÌó140ÅÙ¤Û¤É¤Þ¤Ç³«¤¤Þ¤·¤¿¡£¹¥¤¤Ê³ÑÅÙ¤Ç»ß¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ÇÄê¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¥ó¥É¤Î²¼¤Ë¤Ï¡¢microSD Express¥«¡¼¥É¥¹¥í¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Joy-Con 2(º¸)¤ÈJoy-Con 2(±¦)¡£¥Ü¥¿¥óÇÛÃÖ¤ÏÁ°À¤Âåµ¡¤ÎNintendo Switch¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¤Ç¤¹¤¬¡¢Joy-Con 2(±¦)¤Î¥Û¡¼¥à¥Ü¥¿¥ó¤Î²¼¤Ë¥²¡¼¥à¥Á¥ã¥Ã¥È¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤¹¡ÖC¡×¥Ü¥¿¥ó¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜÂÎ¤È¤ÎÀÜÂ³ÉôÊ¬¤¬ÆÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼ÈÖ¹æ¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¥é¥ó¥×¤ÏÀµÌÌ¤«¤é¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÇØÌÌ¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢ZL¡¿ZR¥Ü¥¿¥ó¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÁ°À¤Âåµ¡¤ÎNintendo Switch¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î²¼¤Ë¡Ö¼è¤ê³°¤·¥Ü¥¿¥ó¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Â¦ÌÌ¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£
Joy-Con 2(º¸)¤ÎÂ¦ÌÌ¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢²èÁüº¸¤«¤é¥Þ¥¦¥¹¥½¡¼¥ë¡¢SL¥Ü¥¿¥ó¡¢¥Þ¥¦¥¹¥»¥ó¥µ¡¼¡¢¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥³¥Í¥¯¥¿¡¼¤ÎÀÜÂ³ÉôÊ¬¡¢¥·¥ó¥¯¥í¥Ü¥¿¥ó¡¢SR¥Ü¥¿¥ó¡¢¥Þ¥¦¥¹¥½¡¼¥ë¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÒÊý¤Î¥Þ¥¦¥¹¥½¡¼¥¹¤Ï¡¢¼è¤ê³°¤·¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤ÈÆâÉô¥Ñ¡¼¥Ä¤¬¤°¤Ã¤ÈÈô¤Ó½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Nintendo Switch 2ËÜÂÎ¤äJoy-Con 2¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤«¤éJoy-Con 2¤òÊªÍýÅª¤Ë³°¤»¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤Ç¡¢Joy-Con 2¤òNintendo Switch 2ËÜÂÎ¤ä¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ËÁõÃå¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤ÏËÜÂÎ¤ËÁõÃå¡£Á°À¤Âå¤ÎNintendo Switch¤Ç¤Ï¥¹¥é¥¤¥Éµ¡¹½¤Ç¸ÇÄê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Nintendo Switch 2¤Ï¼§ÎÏ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¸ÇÄê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Joy-Con 2¤ÎÆÌÉôÊ¬¤ò¡¢ËÜÂÎÂ¦ÌÌ¤Î¤¯¤Ü¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥«¥Á¥ê¤È¤¯¤Ã¤Ä¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤ËNintendo Switch 2ËÜÂÎ¤ËJoy-Con 2¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤¿¤ê³°¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬°Ê²¼¤Î¥à¡¼¥Ó¡¼¡£¡Ö¥Ð¥Á¥Ã¡×¤È²»¤¬¤·¤Æ¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¤ê¤º¤é¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤â¤Ó¤¯¤È¤â¤·¤Ê¤¤¤Û¤É¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸ÇÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼è¤ê³°¤·¥Ü¥¿¥ó¤ò¤°¤Ã¤È²¡¤¹¤È¤½¤Î¤Þ¤Þ¤¹¤Ã¤ÈJoy-Con 2¤¬³°¤ì¤Þ¤¹¡£¼è¤ê³°¤·¤ÎºÝ¤Ë¶¯¤¤ÎÏ¤ÏÍ×¤é¤º¡¢¾®³ØÀ¸¤¯¤é¤¤¤Î»Ò¤É¤â¤Ç¤¢¤ì¤ÐÌäÂê¤Ê¤¯³°¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Nintendo Switch 2ËÜÂÎ¤ËJoy-Con 2¤ò¤Ä¤±¤¿¤ê¤Ï¤º¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤³¤í - YouTube
ËÜÂÎ¤ËJoy-Con 2¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤È¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£
Joy-Con 2¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤¿¾õÂÖ¤Ç¤Î½Å¤µ¤Ï¡¢¼ÂÂ¬¤Ç532g¤Ç¤·¤¿¡£
¼¡¤Ë¡¢Joy-Con 2¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤òÁõÃå¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
Joy-Con 2¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤òÁõÃå¤·¤¿¤ê³°¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬°Ê²¼¤Î¥à¡¼¥Ó¡¼¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Á°À¤Âå¤ÎNintendo Switch¤Ç¤Ï¥¹¥é¥¤¥É¼°¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÁõÃå¤¹¤ëÊý¸þ¤ò´Ö°ã¤¨¤ë¤È³°¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼§ÎÏ¼°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÉÕ¤±´Ö°ã¤¤¤Ç»Í¶ìÈ¬¶ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Nintendo Switch 2¤ÎJoy-Con 2¤Ë¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ò¤Ä¤±¤¿¤ê¤Ï¤º¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤³¤í - YouTube
¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËJoy-Con 2¤ò¥Þ¥¦¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Joy-Con 2¤Îº¸±¦¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ1¤Ä¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¤Ë¤Ç¤¤ëJoy-Con 2¥°¥ê¥Ã¥×¡£¸«¤¿ÌÜ¤ÏÁ°À¤Âå¤Î¤â¤Î¤È¤Û¤È¤ó¤É¤«¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÁõÃåµ¡¹½¤¬¼§ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁõÃå¤¹¤ë¤È¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£
½Å¤µ¤òÎÌ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¼ÂÂ¬¤Ç230g¤Ç¤·¤¿¡£
¥¦¥ë¥È¥é¥Ï¥¤¥¹¥Ô¡¼¥ÉHDMI¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ï¡¢HDMI¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹´ÉÍýÃÄÂÎ¤Ç¤¢¤ëHDMI Licensing Administrator¤Ë¤è¤ëÇ§¾Ú¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤¬Å½¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÍè¤ÏQR¥³¡¼¥É¤ò¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥¢¥×¥ê¤ÇÆÉ¤ß¹þ¤à¤È¥é¥¤¥»¥ó¥¹Ç§¾Ú¤Î¾ÜºÙ¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µ»öºîÀ®»þÅÀ¤Ç¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥¢¥×¥ê¤¬ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤ÏÇÛ¿®¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÉÕÂ°¤Î¥¦¥ë¥È¥é¥Ï¥¤¥¹¥Ô¡¼¥ÉHDMI¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÏÄ¹¤µ¤¬Ìó1.5m¡¢ÅÁÁ÷Â®ÅÙ¤¬48Gbps¤Ç¤¹¡£¥±¡¼¥Ö¥ë¤Î´¶¿¨¤Ï¤ä¤ï¤é¤«¤á¤Ç¡¢¼è¤ê²ó¤·¤Ï¤·¤ä¤¹¤¤°õ¾Ý¡£
Ã¼»ÒÉôÊ¬¤Ë¤Ï¡ÖNintendo¡×¤Î¥í¥´¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½¼ÅÅÍÑ¤ÎUSB-C¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÏÄ¹¤µÌó1.5m¡£AC¥¢¥À¥×¥¿¡¼¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï½Ä49.5mm¡ß²£38.5mm¡ß¹â¤µ45.0mm¤Ç¤¹¡£
AC¥¢¥À¥×¥¿¡¼¤Ï5.0V¡¿9.0V¡¿15.0V¡¿20.0V¡ß3.0A¤ÇºÇÂç60W½ÐÎÏ¡£
AC¥¢¥À¥×¥¿¡¼¤ÎUSB-C¥Ý¡¼¥È¤Ï1Ìç¡£
±¦Â¦ÌÌ¤Ë¤Ï¡ÖNintendo¡×¤Î¥í¥´¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Nintendo Switch 2¤òHDMI½ÐÎÏ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥É¥Ã¥¯¡£
º¸Â¦ÌÌ¤Ë¤ÏUSB 2.0ÂÐ±þ¤ÎUSB Type-AÃ¼»Ò¤¬2¤Ä¡£
¥É¥Ã¥¯¤Î±¦Â¦ÌÌ¡£
Nintendo Switch 2ËÜÂÎ¤òº¹¤·¹þ¤àÉôÊ¬¤òÇÁ¤¹þ¤à¤È¡¢USB-CÃ¼»Ò¤¬¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖNintendo¡×¤Î¥í¥´¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥É¥Ã¥¯ÇØÌÌ¡£
ÇØÌÌ¤Î¥«¥Ð¡¼¤ò³°¤¹¤È¡¢ÇÓÇ®¥Õ¥¡¥ó¤¬¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ÇÓÇ®¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂ¦ÌÌ¤Ë¤ÏAC¥¢¥À¥×¥¿¡¼¤ÎÀÜÂ³Ã¼»Ò¤ÈHDMIÃ¼»Ò¡¢LANÃ¼»Ò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡¤Ë¡¢Á°À¤Âå¤ÎNintendo Swich¤«¤éNintendo Switch 2¤Ë¥Ç¡¼¥¿¤ò°Ü¹Ô¤¹¤ëºî¶È¤òµ»ö¤Ë¤Þ¤È¤á¤ëÍ½Äê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸ð¤¦¤´´üÂÔ¡£
Nintendo Switch 2(ÆüËÜ¸ì¡¦¹ñÆâÀìÍÑ)¤ÏÀÇ¹þ4Ëü9980±ß¡£Ç¤Å·Æ²¸ø¼°¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï7·î¾å½Ü¤ËÂè5²ó¤ÎÃêÁªÈÎÇä¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Û¤«¡¢³Æ¼ï¾®ÇäÅ¹¤Ç¤âÍ½Ìó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Amazon.co,jp¤Ç¤Ï°Ê²¼¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ç¾·ÂÔÈÎÇä¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Amazon.co.jp: Nintendo Switch 2(ÆüËÜ¸ì¡¦¹ñÆâÀìÍÑ) : ¥²¡¼¥à
¡ã¤Ä¤Å¤¯¡ä