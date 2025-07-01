１日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０８：５０ 日・日銀全国企業短期経済観測調査（短観）
１０：３０ 日・１０年物利付国債の入札
１０：４５ 中・財新製造業購買担当者景気指数
１４：００ 日・消費者態度指数
１５：００ 英・ネーションワイド住宅価格
１６：５０ 仏・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１６：５５ 独・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１７：００ ユーロ・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１７：３０ 英・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１８：００ ユーロ・消費者物価指数（速報値）
２２：３０ ユーロ・ラガルドＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁が発言
２２：３０ 米・パウエルＦＲＢ（連邦準備理事会）議長が発言
２２：３０ 英・ベイリーＢＯＥ（英中郷銀行）総裁が発言
２２：４５ 米・製造業購買担当者景気指数（改定値）
２３：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）製造業景況指数
２３：００ 米・建設支出
２３：００ 米・ＪＯＬＴＳ（雇用動態調査）求人件数
※日・閣議
※カナダ，香港市場が休場
○決算発表・新規上場など
決算発表：クラウディア<3607>，フイルコン<5942>，アークランズ<9842>
出所：MINKABU PRESS
０８：５０ 日・日銀全国企業短期経済観測調査（短観）
１０：３０ 日・１０年物利付国債の入札
１０：４５ 中・財新製造業購買担当者景気指数
１４：００ 日・消費者態度指数
１５：００ 英・ネーションワイド住宅価格
１６：５０ 仏・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１６：５５ 独・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１７：００ ユーロ・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１７：３０ 英・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１８：００ ユーロ・消費者物価指数（速報値）
２２：３０ ユーロ・ラガルドＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁が発言
２２：３０ 米・パウエルＦＲＢ（連邦準備理事会）議長が発言
２２：３０ 英・ベイリーＢＯＥ（英中郷銀行）総裁が発言
２２：４５ 米・製造業購買担当者景気指数（改定値）
２３：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）製造業景況指数
２３：００ 米・建設支出
２３：００ 米・ＪＯＬＴＳ（雇用動態調査）求人件数
※日・閣議
※カナダ，香港市場が休場
○決算発表・新規上場など
決算発表：クラウディア<3607>，フイルコン<5942>，アークランズ<9842>
出所：MINKABU PRESS