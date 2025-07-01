¥É¥¸¥ã¡¼¥¹²ò¸Û¤Î35ºÐ¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿¿·Å·ÃÏ¤Ë¥Õ¥¡¥óÊ£»¨¡Ö´ò¤·¤¤¤±¤É·ù¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¿´¤¬ÄË¤ó¤À¡×
5·î¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤«¤é²ò¸Û¤µ¤ì¤¿¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ð¡¼¥ó¥ºÊá¼ê
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ò5·î¤Ë²ò¸Û¤µ¤ì¤¿¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ð¡¼¥ó¥ºÊá¼ê¤Î¿·Å·ÃÏ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£6·î27Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡ËÉÕ¤Ç¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤ÈMLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬È¯É½¡£Æ±ÃÏ¶è¤ÎºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤Ë¡¢ÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö´ò¤·¤¤¤±¤É·ù¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ê£»¨¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡35ºÐ¤Î¥Ð¡¼¥ó¥º¤Ï2015Ç¯¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¼ç¤Ë2ÈÖ¼êÊá¼ê¤È¤·¤Æ¡¢11Ç¯¤Ç612»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£3ÅÙ¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þº¸ÏÓ¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¤ÎÀìÂ°Êá¼ê¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤¿¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤â2ÅÙ·Ð¸³¡£Ä¹Ç¯¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤¿¸ùÏ«¼Ô¤À¤¬¡¢5·î14Æü¡ÊÆ±15Æü¡Ë¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼½Ð¾ìÁ°Äó¤È¤Ê¤ë40¿ÍÏÈ¤«¤é³°¤¹DFAÁ¼ÃÖ¤ò¼õ¤±¡¢20Æü¡ÊÆ±21Æü¡Ë¤Ë¤Ï²ò¸Û¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ð¡¼¥ó¥º¤Ï¤½¤Î¸å¡¢6·î27ÆüÉÕ¤Ç¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¡£29Æü¡ÊÆ±30Æü¡Ë¤«¤é»±²¼¥ë¡¼¥¡¼¥ì¥Ù¥ë¤Î¥¢¥ê¥¾¥Ê¥ê¡¼¥°¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¹Ç¯¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë½ÉÅ¨¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤òÊÆÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤âÊóÆ»¡£¸ø¼°X¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤ÏÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÊ£»¨¤Ê°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡ÖÈà¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È´ò¤·¤¤¤±¤É·ù¤Ç¤â¤¢¤ë¡×
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¿´¤¬ÄË¤ó¤À¡×
¡ÖÈà¤Î¹¬±¿¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢°úÂà¸å¤Ë¥³¡¼¥Á¤È¤·¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÈà¤Ï¤º¤Ã¤È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î°ì°÷¡×
¡Ö¥ï¥ª¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
¡ÖÈà¤¬¥ª¥ì¥ó¥¸¤È¹õ¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï´ñÌ¯¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×
¡Ö¹Ô¤Àè¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤¡£¤½¤ì¤¬¥ä¥Ä¤é¤Ê¤Î¤Ï´ò¤·¤¯¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Ð¡¼¥ó¥º¤Ïº£µ¨¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç13»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£ÂÇÎ¨.214¡¢2ÂÇÅÀ¡¢OPS.519¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë