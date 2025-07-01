【日本】

日銀短観（2025年 第2四半期）08:50

予想 10.0 前回 12.0（大企業製造業・業況判断)

予想 9.0 前回 12.0（大企業製造業・先行き)

予想 34.0 前回 35.0（大企業非製造業・業況判断)

予想 29.0 前回 28.0（大企業非製造業・先行き)

予想 10.0% 前回 3.1%（大企業全産業・設備投資)



【中国】

財新製造業PMI（購買担当者景気指数）（6月）10:45

予想 49.2 前回 48.3（財新製造業PMI)



【英国】

ネーションワイド住宅価格指数（6月）15:00

予想 -0.2% 前回 0.5%（前月比)

予想 3.0% 前回 3.5%（前年比)



製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（6月）17:30

予想 47.7 前回 47.7（製造業PMI（購買担当者指数）)



【スイス】

小売売上高（5月）15:30

予想 N/A 前回 1.3%（前年比)



製造業PMI（購買担当者景気指数）（6月）16:30

予想 N/A 前回 42.1（製造業PMI)



【ユーロ圏】

ドイツ雇用統計（6月）16:55

予想 6.4% 前回 6.3%（失業率)

予想 1.6万人 前回 3.4万人（失業者数)



ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（6月）16:55

予想 49.0 前回 49.0（製造業PMI（購買担当者指数）)



ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（6月）17:00

予想 49.4 前回 49.4（ユーロ圏製造業PMI)



ユーロ圏消費者物価指数（HICP・概算値速報）（6月）18:00

予想 0.2% 前回 0.0%（前月比)

予想 2.0% 前回 1.9%（前年比)

予想 2.3% 前回 2.3%（コア・前年比)



【米国】

PMI（購買担当者景気指数・確報値）（6月）22:45

予想 52.0 前回 52.0（製造業PMI・確報値)



ISM製造業景気指数（6月）23:00

予想 48.8 前回 48.5（ISM製造業景気指数)



JOLTS求人件数（5月）23:00

予想 731.0万人 前回 739.1万人（JOLTS求人件数)



建設支出（5月）23:00

予想 0.0% 前回 -0.4%（前月比)



※予定は変更することがあります

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