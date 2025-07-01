【日本】
日銀短観（2025年 第2四半期）08:50
予想　10.0　前回　12.0（大企業製造業・業況判断)
予想　9.0　前回　12.0（大企業製造業・先行き)
予想　34.0　前回　35.0（大企業非製造業・業況判断)
予想　29.0　前回　28.0（大企業非製造業・先行き)
予想　10.0%　前回　3.1%（大企業全産業・設備投資)

【中国】
財新製造業PMI（購買担当者景気指数）（6月）10:45　
予想　49.2　前回　48.3（財新製造業PMI)

【英国】
ネーションワイド住宅価格指数（6月）15:00
予想　-0.2%　前回　0.5%（前月比)
予想　3.0%　前回　3.5%（前年比)

製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（6月）17:30
予想　47.7　前回　47.7（製造業PMI（購買担当者指数）)

【スイス】
小売売上高（5月）15:30
予想　N/A　前回　1.3%（前年比)

製造業PMI（購買担当者景気指数）（6月）16:30
予想　N/A　前回　42.1（製造業PMI)

【ユーロ圏】
ドイツ雇用統計（6月）16:55
予想　6.4%　前回　6.3%（失業率)
予想　1.6万人　前回　3.4万人（失業者数)

ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（6月）16:55
予想　49.0　前回　49.0（製造業PMI（購買担当者指数）)

ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（6月）17:00
予想　49.4　前回　49.4（ユーロ圏製造業PMI)

ユーロ圏消費者物価指数（HICP・概算値速報）（6月）18:00
予想　0.2%　前回　0.0%（前月比)
予想　2.0%　前回　1.9%（前年比)
予想　2.3%　前回　2.3%（コア・前年比)

【米国】
PMI（購買担当者景気指数・確報値）（6月）22:45
予想　52.0　前回　52.0（製造業PMI・確報値)

ISM製造業景気指数（6月）23:00
予想　48.8　前回　48.5（ISM製造業景気指数)

JOLTS求人件数（5月）23:00
予想　731.0万人　前回　739.1万人（JOLTS求人件数)

建設支出（5月）23:00
予想　0.0%　前回　-0.4%（前月比)

※予定は変更することがあります