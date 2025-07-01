ºÆÊÔÉ¬»ê¡©º®ÌÂ¶Ë¤Þ¤ë±ÊÅÄÄ®Ž¢¿ÍÏµ¥²¡¼¥àŽ£¤Î¹ÔÊý
Ì±´Ö¤ÎÀ¯ºöÄó¸ÀÁÈ¿¥¡ÖÎáÏÂ¹ñÌ±²ñµÄ¡×¤Ç¹Ö±é¤¹¤ëÀÐÇËÌÐ¼óÁê¡£Ã¯¤¬Å¨¤ÇÃ¯¤¬Ì£Êý¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¤µ¤Ê¤¬¤é¡Ö¿ÍÏµ¥²¡¼¥à¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç»²±¡Áª¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§»þ»ö¡Ë
7·î3Æü¡¢»²µÄ±¡Áªµó¤Î²Ð¤Ö¤¿¤¬¤¤¤è¤¤¤èÀÚ¤Ã¤ÆÍî¤È¤µ¤ì¤ë¡£ºòÇ¯10·î¤Î½°±¡Áª¤Ç¼«¸ø¤¬²áÈ¾¿ô³ä¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Èó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤Àï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
ÀÐÇË¼óÁê¤Ï6·î23Æü¤Î²ñ¸«¤Çµ¼Ô¤«¤é¾¡ÇÔ¥é¥¤¥ó¤òÊ¹¤«¤ì¡¢¡Ö²þÁªµÄÀÊ¤â´Þ¤á¤Æ¼«¸ø¤Ç²áÈ¾¿ô¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÎÈó²þÁªµÄÀÊ¤Ï62µÄÀÊ¡Ê´Ø¸ý¾»°ìµÄÄ¹¤ò´Þ¤à¡Ë¤Ç¡¢13µÄÀÊ¤Î¸øÌÀÅÞ¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤È75µÄÀÊ¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢º£²ó¤Î»²±¡Áª¤Ç50µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ö¼«¸øÏ¢Î©À¯¸¢¤Î¾¡Íø¡×¤È¤Ê¤ë¡£
¸øÌÀÅÞ¤Ï¸½Í¤Î14µÄÀÊ°Ê¾å¤Î³ÎÊÝ¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬¼Â¸½¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï36µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¸½¼Â¤ÏÈó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤¡£
ÅÔµÄÁª¤¬°Å¼¨¤¹¤ë¡Ö¿·¤¿¤ÊÏÈÁÈ¤ß¡×¤ÎÉ¬Í×À
º£Ç¯¤Ï12Ç¯¤Ë1ÅÙ¡¢»²±¡Áª¤ÈÅìµþÅÔµÄÁª¤¬Æ±°ìÇ¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖÌ¦Ç¯Áªµó¡×¤À¤¬¡¢6·î22Æü¤ÎÅÔµÄÁª¤Ç¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Î³ÍÆÀµÄÀÊ¤Ï21µÄÀÊ¤È¡¢2017Ç¯¤Î23µÄÀÊ¤ò²¼²ó¤ê¡¢ºÇÄãµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
»Ù»ý¼Ô¤Î¹âÎð²½¤Ë¤è¤êÀïÎÏ¤ÎÄã²¼¤¬Ãø¤·¤¤¸øÌÀÅÞ¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇºÇ¤â¶ìÀï¶è¤À¤Ã¤¿ÌÜ¹õ¶èÁªµó¶è¤Ç¤ÎÍÊÎ©¤òÄü¤á¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¿·½É¶èÁªµó¶è¤Ç1µÄÀÊ¡¢ÂçÅÄ¶èÁªµó¶è¤Ç2µÄÀÊ¤òÍî¤È¤·¤Æ19µÄÀÊ¤Ë´Å¤ó¤¸¤¿¡£¤³¤ì¤Ç1993Ç¯¤«¤é8²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂ³¤¤¤¿ÅÔµÄÁª¤Ç¤ÎÁ´¾¡¤ÏÅÓÀä¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤¯¤·¤¯¤â¤³¤Î´ü´Ö¤Ï¸øÌÀÅÞ¤¬¿·¿ÊÅÞ¤Ë»²²Ã¤·¡¢¸å¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤ÈÏ¢Î©¤òÁÈ¤ó¤À»þ´ü¤È½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ½°»²Î¾±¡¤Ç¼«¸ø¤¬¾¯¿ôÇÉ¤ËÅ¾Íî¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¸½ºß¡¢¿·¤¿¤ÊÀ¯¼£¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
ÀÐÇË¼óÁê¤Ï6·î29ÆüÌë¡¢´ßÅÄÊ¸ÍºÁ°¼óÁê¤ÈÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç²ñ¿©¤·¡¢»²±¡Áª¤Ç¤Î¡Ö²þÁªµÄÀÊ¤ò´Þ¤á¤Æ¼«¸ø¤Ç²áÈ¾¿ô°Ý»ý¡×¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£´ßÅÄÁ°¼óÁê¤ÏºòÇ¯9·î¤ÎÁíºÛÁª¤ÇÀÐÇË¼óÁê¤ò»Ù»ý¤·¡¢ÀÐÇËÀ¯¸¢¤ò»Ù¤¨¤ë¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤À¡£
¤¿¤À¡¢º£Ç¯5·î¤Ë¤ÏBS¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤Ç¡Ö¡Ê»²±¡Áª¸å¤Ï¡ËÏ¢Î©¤Î¤¢¤ê¤è¤¦¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÃÎ·Ã¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÏ¢Î©¤ÎÁÈ¤ßÄ¾¤·¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯¸À¡£6·î25Æü¤Ë¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤Ç¹Ö±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢À¯¸¢¸òÂå¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´í×ü¤ò¼¨¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ÌîÅÞ¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¤è¤Ã¤ÆÆ±ÆüÌë¤ÎÀÐÇË¡¦´ßÅÄ²ñÃÌ¤Ç¤Ï¡¢»²±¡Áª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡È¤½¤ì°Ê¾å¡É¤Î¤³¤È¤¬ÏÃ¤µ¤ì¤¿¤È¿äÂ¬¤Ç¤¤ë¡£
¼«¸ø¤Ï¤É¤ÎÂè3À¯ÅÞ¤ÈÁÈ¤à¤Î¤«
¤½¤â¤½¤â½°µÄ±¡¤Ç¼«¸ø¤¬²áÈ¾¿ô¤ò³ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢»²±¡Áª¤ÎÌÜÉ¸¤¬¡ÖÈó²þÁªµÄÀÊ¤ò´Þ¤á¤Æ¼«¸ø¤Ç²áÈ¾¿ô¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¹µ¤¨ÌÜ¤Ê¿ô»ú¤Ç¤è¤¤¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡£
Äê¿ô248µÄÀÊ¤Î»²µÄ±¡¤Ç¤Ï¡¢²áÈ¾¿ô¤Ï125µÄÀÊ¤À¤¬¡¢¾ïÇ¤°Ñ°÷²ñ¤Ç°Ñ°÷Ä¹¤ò´Þ¤á¤Æ²áÈ¾¿ô¤òÀ©¤¹¤ë¡Ö°ÂÄêÂ¿¿ô¡×¤Ï131µÄÀÊ°Ê¾å¡¢°Ñ°÷¤À¤±¤ÇÂ¿¿ô¤òÀ©¤¹¤ë¡ÖÀäÂÐ°ÂÄêÂ¿¿ô¡×¤Ï140µÄÀÊ°Ê¾å¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢166µÄÀÊ°Ê¾å¤Î¡Ö°µÅÝÅªÂ¿¿ô¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÈëÌ©²ñ¤Î³«ºÅ¤ä¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤Î½üÌ¾¡¢·ûË¡²þÀµ¤ÎÈ¯µÄ¤¬²ÄÇ½¤À¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢Í¿ÅÞ¤Ç°ÂÄêÂ¿¿ô¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï»²±¡Áª¤Ç56µÄÀÊ°Ê¾å¡¢ÀäÂÐ°ÂÄêÂ¿¿ô¤Ë¤Ï65µÄÀÊ¡¢¤½¤·¤Æ°µÅÝÅªÂ¿¿ô¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï91µÄÀÊ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£6·î22Æü¤ËÊÄ²ñ¤·¤¿ÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎºÇ½ªÈ×¤Ë¡¢ÌîÅÞ¤Ë¤è¤ë¥¬¥½¥ê¥ó¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ßË¡°Æ¤Î¶¯¹ÔÀ®Î©¤ò»²µÄ±¡¤ÇÁË»ß¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«¸ø¤¬ÀäÂÐ°ÂÄêÂ¿¿ô¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ë¤Û¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼«¸ø°Ê³°¤ÎÂè3À¯ÅÞ¤ÈÁÈ¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¸õÊä¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡ÊÈó²þÁª18µÄÀÊ¡Ë¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡ÊÆ±12µÄÀÊ¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡ÊÆ±7µÄÀÊ¡Ë¤À¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢6·î29Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÎáÏÂ¹ñÌ±²ñµÄ¡ÊÎáÏÂÎ×Ä´¡Ë¤ÎÂÐÏÃ½¸²ñ¤Ç¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¤ÏÂè3À¯ÅÞ¤ÎÍ¿ÅÞÆþ¤ê¤ËÈÝÄêÅª¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¤âÏ¢Î©Æþ¤ê¤òÌÀ³Î¤ËÈÝÄê¤·¤¿¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤Ï¡Ö´ðËÜ¤ÏÃ±ÆÈÀ¯¸¢¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¹Í¤¨¤Ë¶á¤¤À¯ÅÞ¤È¤è¤¯¶¨µÄ¤·¤Æ¡¢Ï¢Î©¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤È¤Ï¤½¤¦´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò¾å¤²¤¿¡£
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤Ï¡ÖÃ¯¤ÈÁÈ¤à¤«¤è¤ê¡¢²¿¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤«¤òÈ½ÃÇ¤Î´ð½à¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ¯¼£È½ÃÇ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢Ï¢Î©Æþ¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡È¸À¤¤Ìõ¡É¤ÎÍ¾ÃÏ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤«¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÎÅÞÆâ»ö¾ð¤â¹ÍÎ¸¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¥«¥®¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¤È¤³¤íÆ°¤¤ò³èÈ¯²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡¢¡È¥¢¥ó¥ÁÀÐÇË¡É¤ÎµÞÀèË¯¤Ç¤¢¤ëËãÀ¸ÂÀÏººÇ¹â¸ÜÌä¤À¡£
ËãÀ¸ºÇ¹â¸ÜÌä¤Ï6·î18Æü¤Ë´ßÅÄÁ°¼óÁê¤È²ñ¿©¤·¤Æ°Õ¸«¸ò´¹¤ò¹Ô¤¤¡¢26Æü¤Ë¤ÏÀ¤¹Ì¹°À®¸µ»²µÄ±¡´´»öÄ¹¤é¤Èº©ÃÌ¤·¤¿¡£À¤¹Ì»á¤ÏºòÇ¯10·î¤Î½°±¡Áª¤Ë°ÈÂØ¤¨½ÐÇÏ¤·¤Æ½éÅöÁª¤·¤¿¤¬¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ»²±¡µì°ÂÇÜÇÉ¤ÎµÄ°÷¤¿¤Á¤Ë±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁíºÛ¸õÊä¤Î1¿Í¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
ÀÐÇË¼óÁê¤¬29Æü¤Ë´ßÅÄÁ°¼óÁê¤Ë²ñ¿©¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤Î¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤ò¸£À©¤¹¤ë°Õ¿Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ª¡¢ËãÀ¸ºÇ¹â¸ÜÌä¤Ï¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¿ºÍÕ²ìÄÅÌé´´»öÄ¹¤È¶á¤¯¡¢¤«¤Ä¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤Î°ìÉô¤Ç¤µ¤µ¤«¤ì¤¿¡Ö¶ÌÌÚ¼óÈÉÀâ¡×¤Î½Ð¤É¤³¤í¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡ÖÀÐÇË¹ß¤í¤·¡×¤Ë¤Û¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤òÀÐÇË¼óÁê¤¬·ù¤Ã¤¿¤Î¤Ê¤é¡¢ºòÇ¯12·î¤Î¼«¸ø¹ñ3ÅÞ´´»öÄ¹¹ç°Õ¤¬¼Â¸½¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÎÀâÌÀ¤Ï¤Ä¤¯¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼«¸ø¤ÈÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤¬¶¦Æ±Äó½Ð¤·¤¿Ç¯¶â²þ³×´ØÏ¢Ë¡¤¬6·î13Æü¤ËÀ®Î©¤·¤¿¤³¤È¤â¡¢3ÅÞ¤Î¶áÀÜÀ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»²±¡Áª¸å¤ËÂÔ¤Ä¤Î¤Ï¡ÖÀ¯³¦¤ÎÀ°Íý¡×¡©
Ï¢Î©¤òÁÈ¤à¤Ë¤Ï¤Þ¤º¡¢¥È¥Ã¥×Æ±»Î¤Î¥±¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¡ÊÁêÀ¡Ë¤¬¹ç¤¦¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¡£ÀÐÇË¼óÁê¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÁ°¸¶À¿»Ê¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ï¡¢¤È¤â¤ËÅ´Æ»¥ª¥¿¥¯¤Ç¿Æ¤·¤¤´Ø·¸¡£ÀÐÇË¼óÁê¤ÈÌîÅÄÂåÉ½¤Ë¤Ï¡Ö¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î¥ß¥¤Á¤ã¤ó¡ÊÆ£Â¼Èþ¼ù¤µ¤ó¡Ë¤Î¥Õ¥¡¥ó¡×¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÀ¯ºöÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤ÏÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÈÀÞ¤ê¹ç¤¨¤ë¤È¤³¤í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£Îã¤¨¤ÐÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤¬¼çÄ¥¤¹¤ëÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤Ï½¢Ç¤Á°¤Î2024Ç¯7·î²¼½Ü¤ÎÊóÆ»ÈÖÁÈ¤Ç¡Ö¤ä¤é¤Ê¤¤ÍýÍ³¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢ÆÃÄê¤ÎÀ¯ÅÞ¤È¤Î¹±µ×Åª¤ÊÏ¢Î©¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¯ºö¤´¤È¤Ë¡Ö¥Ñ¡¼¥·¥ã¥ëÏ¢¹ç¡×¤òÁÈ¤à²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¸å¼Ô¤ÏÀÐÇË¼óÁê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀ¯¸¢±¿±Ä¤Ï¤è¤êÂçÊÑ¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤±¤ÐÄ¹´üÀ¯¸¢¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤â¤Î¤À¡£
¤Þ¤º¤Ï7·î3Æü¤Ë»Ï¤Þ¤ë»²±¡Áª¤Ç¡¢¼«¸ø¤¬²áÈ¾¿ô¤òÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£¤½¤Î¸å¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢À¯³¦ºÆÊÔ¤Ê¤é¤Ì¡ÖÀ¯³¦¤ÎÀ°Íý¡×¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ê°ÂÀÑ ÌÀ»Ò ¡§ ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë