17歳・西尾希美、“ミス少年マガジン”受賞から1年半…成長した美ボディを披露
2023年に『ミス週刊少年マガジン』に選ばれた西尾希美（17）が、30日発売の『週刊プレイボーイ』28号（集英社）のグラビアに登場した。
【別カット】成長した美ボディを披露した西尾希美
西尾は、2007年12月17日生まれ、茨城県出身。2023年に『ミス週刊少年マガジン』に選ばれ、『週刊ヤングマガジン』40号（講談社）で、人生初グラビア＆ビキニを解禁。T162・B84・W63・H83（当時）の抜群のスタイルを見せた。また、今年6月には5人組アイドルグループ「iRiNE」としてデビューを果たした。
今回のグラビアでは、デビューから1年半が経過し、成長した美ボディを披露している。
同号の表紙＆巻頭グラビア＆特別付録ピンナップポスターに深田恭子、ほか和内璃乃、エリマリ姉妹（Erika・百瀬まりな）、夏未ゆうか、水瀬琴音、ミンミコが登場する。
【別カット】成長した美ボディを披露した西尾希美
西尾は、2007年12月17日生まれ、茨城県出身。2023年に『ミス週刊少年マガジン』に選ばれ、『週刊ヤングマガジン』40号（講談社）で、人生初グラビア＆ビキニを解禁。T162・B84・W63・H83（当時）の抜群のスタイルを見せた。また、今年6月には5人組アイドルグループ「iRiNE」としてデビューを果たした。
今回のグラビアでは、デビューから1年半が経過し、成長した美ボディを披露している。
同号の表紙＆巻頭グラビア＆特別付録ピンナップポスターに深田恭子、ほか和内璃乃、エリマリ姉妹（Erika・百瀬まりな）、夏未ゆうか、水瀬琴音、ミンミコが登場する。