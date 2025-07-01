　1日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比190円安の4万250円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万487.39円に対しては237.39円安。出来高は7063枚だった。

　TOPIX先物期近は2838.5ポイントと前日比17ポイント安、TOPIX現物終値比14.34ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 40250　　　　　-190　　　　7063
日経225mini 　　　　　　 40230　　　　　-215　　　132019
TOPIX先物 　　　　　　　2838.5　　　　　 -17　　　 11386
JPX日経400先物　　　　　 25830　　　　　 -55　　　　1515
グロース指数先物　　　　　 735　　　　　　-7　　　　 536
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース