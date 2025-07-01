1日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比190円安の4万250円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万487.39円に対しては237.39円安。出来高は7063枚だった。



TOPIX先物期近は2838.5ポイントと前日比17ポイント安、TOPIX現物終値比14.34ポイント安だった。



銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高

日経225先物 40250 -190 7063

日経225mini 40230 -215 132019

TOPIX先物 2838.5 -17 11386

JPX日経400先物 25830 -55 1515

グロース指数先物 735 -7 536

東証REIT指数先物 売買不成立



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