【上半期CM出演ランキング】芦田愛菜、19社起用で3年ぶり首位 川口春奈が2位で猛追
テレビ放送の調査・測定を行うニホンモニターは1日、『2025上半期タレントCM起用社数ランキング』を発表。俳優の芦田愛菜が19社に起用され、3年ぶりに1位に返り咲いた。
【ランキング表】名だたる俳優がランクイン！2025上半期CM起用社数TOP5
芦田を起用した社は（味の素／エイチ・アイ・エス／エース／SBI証券／SBI損害保険／オフテクス／サトウ食品／サントリー食品インターナショナル／JX金属／シオノギヘルスケア／小学館／スカパーJSAT／スズキ／鈴与／日立グローバルライフソリューションズ／山崎製パン／ユーキャン／ライオン／ワイモバイル（ソフトバンク））で、幅広いジャンルでの活躍が目立つ形となった。
2位の川口春奈が18社で追い上げ、今後の争いに注目が集まる。続く3位の15社には今田美桜、大谷翔平、賀来賢人がランクイン。下半期の活躍次第では年間トップも狙える位置に。上位の常連組に加え、菊池風磨や出口夏希、影山優佳、お笑い界からはバッテリィズなど多彩な新勢力も躍進した。
特に、小倉史也は前年の6社から10社に急増し注目株に。Uber Eatsやサムスン電子ジャパンなどの個性的なCM出演で存在感を放ち、下半期の動向が注目される。
■『2024上半期タレントCM起用社数ランキング』（同順位は50音順）
1位：芦田愛菜 19社
味の素／エイチ・アイ・エス／エース／SBI証券／SBI損害保険／オフテクス／サトウ食品／サントリー食品インターナショナル／JX金属／シオノギヘルスケア／小学館／スカパーJSAT／スズキ／鈴与／日立グローバルライフソリューションズ／山崎製パン／ユーキャン／ライオン／ワイモバイル（ソフトバンク）
2位：川口春奈 18社
味の素／イーベイ・ジャパン／NECパーソナルコンピュータ／小田急電鉄／カルビー／KIYOラーニング／熊谷組／Clue／グロップ／ジェーシービー／シオノギヘルスケア／日本製鉄／ニデック／はま寿司／三菱UFJモルガン・スタンレー証券／ライオン／LIFULL／LAVA International
3位：今田美桜 15社
AOKI／インディード／SCSK／キリンビール／コーセーコスメポート／全国都道府県及び20指定都市（みずほ銀行）／第一生命保険／電気事業連合会／ニチレイ／任天堂／阪急阪神不動産／P＆G／Haleonジャパン／ミスタードーナツ（ダスキン）／楽天モバイル
3位：大谷翔平 15社
ECC／伊藤園／興和／コーセー／コナミデジタルエンタテインメント／住友ゴム工業／セイコーウオッチ／セコム／ディップ／西川／日清製粉ウェルナ／日本航空／ニューバランスジャパン／ビーツ・エレクトロニクス（アップル）／ファミリーマート
3位：賀来賢人 15社
味の素／エスエス製薬／花王／亀田製菓／キヤノンマーケティングジャパン／キリンビール／コスモ石油／J−オイルミルズ／SKECHERS JAPAN／スピークバディ／日本ケンタッキー・フライド・チキン／フィリップス・ジャパン／明治／レバテック／レバレジーズ
6位：神木隆之介 11社
クラシエ／KDDI／サントリー／積水ハウス不動産／全国都道府県及び20指定都市（みずほ銀行）／ドリコム／パピレス／バンダイ／三菱電機／ラクスル／リクルートスタッフィング
6位：橋本環奈 11社
青山商事／アサヒビール／NIコンサルティング／花王／コーセーコスメポート／スズキ／タイミー／ハウス食品／ヤマザキビスケット／レインズインターナショナル／ロート製薬
8位：小倉史也 10社
アマゾンジャパン／ウイングアーク1st／Uber Japan／カカクコム／コスモ石油／サムスン電子ジャパン／日本たばこ産業／三菱地所／ゆうちょ銀行／ROXX
8位：奈緒 10社
NTTドコモ／クラシエ／神戸製鋼所／コジマ／サントリー／サントリー食品インターナショナル／東洋水産／三井ダイレクト損害保険／レバレジーズ／レバレジーズメディカルケア
8位：長澤まさみ 10社
アサヒ飲料／アサヒビール／クボタ／資生堂／住友林業／大日本除虫菊／日本中央競馬会／ビーワイディージャパン／東日本電信電話／ライオン
8位：浜辺美波 10社
NTTドコモ／花王／シャープ／全国共済農業協同組合連合会／デンヨー／日本コカ・コーラ／東日本旅客鉄道／メニコン／UBE／ロッテ
8位：広瀬すず 10社
味の素冷凍食品／AGC／FPパートナー／サントリー／資生堂／スズキ／千寿製薬／日本マクドナルド／富士フイルム／三井不動産
8位：見上愛 10社
朝日新聞社／MSD／花王／カンロ／SCREENホールディングス／西武鉄道／日産自動車／日本中央競馬会／マンナンライフ／三井不動産
8位：目黒蓮（Snow Man） 10社
王子ネピア／カルビー／キッコーマン／キリンビール／キリンビバレッジ／TVS REGZA／任天堂／不二家／モトローラ・モビリティ・ジャパン／LINEヤフー
【調査概要】
調査項目：テレビCMに出演しているタレントの起用社数ランキング
調査期間：2025年1月1日〜2024年6月22日
対象局：日本テレビ／テレビ朝日／TBS／テレビ東京／フジテレビ （東京地区民放5局地上波オンエア分）
備考：番組宣伝、本人出演の番組コラボCM、本人出演のCD／DVD／アプリ／ゲーム・楽曲配信・映画CM、楽曲MV内出演、ナレーションのみでの出演等は除く。
備考：起用社数の集計は、各タレントの「契約期間」ではなく、「出演したCMが実際に放送されたかどうか」でカウントした。また、グループ企業内で複数企業での起用があった場合は、それぞれを1社としてカウントした。
【ランキング表】名だたる俳優がランクイン！2025上半期CM起用社数TOP5
芦田を起用した社は（味の素／エイチ・アイ・エス／エース／SBI証券／SBI損害保険／オフテクス／サトウ食品／サントリー食品インターナショナル／JX金属／シオノギヘルスケア／小学館／スカパーJSAT／スズキ／鈴与／日立グローバルライフソリューションズ／山崎製パン／ユーキャン／ライオン／ワイモバイル（ソフトバンク））で、幅広いジャンルでの活躍が目立つ形となった。
特に、小倉史也は前年の6社から10社に急増し注目株に。Uber Eatsやサムスン電子ジャパンなどの個性的なCM出演で存在感を放ち、下半期の動向が注目される。
■『2024上半期タレントCM起用社数ランキング』（同順位は50音順）
1位：芦田愛菜 19社
味の素／エイチ・アイ・エス／エース／SBI証券／SBI損害保険／オフテクス／サトウ食品／サントリー食品インターナショナル／JX金属／シオノギヘルスケア／小学館／スカパーJSAT／スズキ／鈴与／日立グローバルライフソリューションズ／山崎製パン／ユーキャン／ライオン／ワイモバイル（ソフトバンク）
2位：川口春奈 18社
味の素／イーベイ・ジャパン／NECパーソナルコンピュータ／小田急電鉄／カルビー／KIYOラーニング／熊谷組／Clue／グロップ／ジェーシービー／シオノギヘルスケア／日本製鉄／ニデック／はま寿司／三菱UFJモルガン・スタンレー証券／ライオン／LIFULL／LAVA International
3位：今田美桜 15社
AOKI／インディード／SCSK／キリンビール／コーセーコスメポート／全国都道府県及び20指定都市（みずほ銀行）／第一生命保険／電気事業連合会／ニチレイ／任天堂／阪急阪神不動産／P＆G／Haleonジャパン／ミスタードーナツ（ダスキン）／楽天モバイル
3位：大谷翔平 15社
ECC／伊藤園／興和／コーセー／コナミデジタルエンタテインメント／住友ゴム工業／セイコーウオッチ／セコム／ディップ／西川／日清製粉ウェルナ／日本航空／ニューバランスジャパン／ビーツ・エレクトロニクス（アップル）／ファミリーマート
3位：賀来賢人 15社
味の素／エスエス製薬／花王／亀田製菓／キヤノンマーケティングジャパン／キリンビール／コスモ石油／J−オイルミルズ／SKECHERS JAPAN／スピークバディ／日本ケンタッキー・フライド・チキン／フィリップス・ジャパン／明治／レバテック／レバレジーズ
6位：神木隆之介 11社
クラシエ／KDDI／サントリー／積水ハウス不動産／全国都道府県及び20指定都市（みずほ銀行）／ドリコム／パピレス／バンダイ／三菱電機／ラクスル／リクルートスタッフィング
6位：橋本環奈 11社
青山商事／アサヒビール／NIコンサルティング／花王／コーセーコスメポート／スズキ／タイミー／ハウス食品／ヤマザキビスケット／レインズインターナショナル／ロート製薬
8位：小倉史也 10社
アマゾンジャパン／ウイングアーク1st／Uber Japan／カカクコム／コスモ石油／サムスン電子ジャパン／日本たばこ産業／三菱地所／ゆうちょ銀行／ROXX
8位：奈緒 10社
NTTドコモ／クラシエ／神戸製鋼所／コジマ／サントリー／サントリー食品インターナショナル／東洋水産／三井ダイレクト損害保険／レバレジーズ／レバレジーズメディカルケア
8位：長澤まさみ 10社
アサヒ飲料／アサヒビール／クボタ／資生堂／住友林業／大日本除虫菊／日本中央競馬会／ビーワイディージャパン／東日本電信電話／ライオン
8位：浜辺美波 10社
NTTドコモ／花王／シャープ／全国共済農業協同組合連合会／デンヨー／日本コカ・コーラ／東日本旅客鉄道／メニコン／UBE／ロッテ
8位：広瀬すず 10社
味の素冷凍食品／AGC／FPパートナー／サントリー／資生堂／スズキ／千寿製薬／日本マクドナルド／富士フイルム／三井不動産
8位：見上愛 10社
朝日新聞社／MSD／花王／カンロ／SCREENホールディングス／西武鉄道／日産自動車／日本中央競馬会／マンナンライフ／三井不動産
8位：目黒蓮（Snow Man） 10社
王子ネピア／カルビー／キッコーマン／キリンビール／キリンビバレッジ／TVS REGZA／任天堂／不二家／モトローラ・モビリティ・ジャパン／LINEヤフー
【調査概要】
調査項目：テレビCMに出演しているタレントの起用社数ランキング
調査期間：2025年1月1日〜2024年6月22日
対象局：日本テレビ／テレビ朝日／TBS／テレビ東京／フジテレビ （東京地区民放5局地上波オンエア分）
備考：番組宣伝、本人出演の番組コラボCM、本人出演のCD／DVD／アプリ／ゲーム・楽曲配信・映画CM、楽曲MV内出演、ナレーションのみでの出演等は除く。
備考：起用社数の集計は、各タレントの「契約期間」ではなく、「出演したCMが実際に放送されたかどうか」でカウントした。また、グループ企業内で複数企業での起用があった場合は、それぞれを1社としてカウントした。