¡ÚÂ®Êó¡Û¡Ö²Ý¶âÂå¹Ô¡×°ÍÍê¤·¡ÖSEGA¡×¡Ö¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡×±¿±Ä¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²¡¼¥à¤ÇÄÌ²ß¤òÉÔÀµ¤Ë¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤«¡¡¥²¡¼¥àÍøÍÑ¼Ô¤ÎÃË½÷11¿Í¤òÅ¦È¯¡¡·Ù»ëÄ£
¡Ö²Ý¶âÂå¹Ô¡×¤ò°ÍÍê¤·¡¢Âç¼ê¥²¡¼¥à²ñ¼Ò¡ÖSEGA¡×¤Ê¤É¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²¡¼¥à¤ÎÄÌ²ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¥²¡¼¥àÍøÍÑ¼Ô¤ÎÃË½÷11¿Í¤¬·Ù»ëÄ£¤ËÅ¦È¯¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2022Ç¯9·î¤«¤éÍâ23Ç¯1·î¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¡ÖSEGA¡×¤ä¡Ö¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡×¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²¡¼¥à¤ÎÄÌ²ß¹ç·×2350Ëü±ßÁêÅö¤ò¡¢Âå¶â¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËÁõ¤Ã¤Æ¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢²Æì¸©¤Î40Âå¤ÎÃË¤é4¿Í¤¬ÂáÊá¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤Î40ÂåÃËÀ¤é7¿Í¤¬½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
11¿Í¤Ï¥²¡¼¥à¥¢¥×¥ê¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Ç¡¢¥²¡¼¥à¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤É¤òÇäÇã¤¹¤ë¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö²Ý¶âÂå¹Ô¡×¤ò°ÍÍê¡£²Ý¶âÂå¹Ô¶È¼Ô¤¬11¿Í¤Î¥²¡¼¥à¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾ðÊó¤Ç¥í¥°¥¤¥ó¤·¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë±³¤Î¾ðÊó¤òÁ÷¿®¤·¤ÆÄÌ²ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£11¿Í¤ÏÀµµ¬¤Î²Á³Ê¤Î¿ô¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Û¤É¤ò¼ê¿ôÎÁ¤È¤·¤ÆÂå¹Ô¶È¼Ô¤Ë»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥²¡¼¥àÍøÍÑ¼Ô¤¬Å¦È¯¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï°ÛÎã¤Ç¡¢Æ±ÍÍ¤Î¼ê¸ý¤Ë¤è¤ë¡ÖSEGA¡×¤ÎÈï³²³Û¤Ï¤ª¤è¤½1²¯3000Ëü±ß¡¢¡Ö¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡×¤ÎÈï³²³Û¤Ï¤ª¤è¤½8²¯8000Ëü±ß¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µîÇ¯8·î¤Ë¤Ï²Ý¶âÂå¹Ô¶È¼Ô¤ÎÃæ¹ñÀÒ¤ÎÃË¤¬¡¢¡ÖSEGA¡×¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²¡¼¥à¤ÎÄÌ²ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢11¿Í¤Î¤¦¤Á3¿Í¤Ï¤³¤ÎÃË¤Ë¡Ö²Ý¶âÂå¹Ô¡×¤ò°ÍÍê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤ÏÂ¾¤Ë¤â´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë²Ý¶âÂå¹Ô¶È¼Ô¤¬¤¤¤ë¤È¤ß¤Æ¡¢Ä´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Áòµ·,
ÂçÁ¥,
Åìµþ,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
Ë¬Ìä²ð¸î,
Áòº×,
¾åÅÄ