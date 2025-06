tdi社員2名が選出！AWSエンジニア表彰制度「2025 Japan AWS Top Engineers」「2025 Japan All AWS Certifications Engineers」

Amazon Web ServicesのパートナープログラムであるAWS Partner Networkに加盟する企業の社員の中から、AWSの推進活動に貢献したエンジニアを表彰する「2025 Japan AWS Top Engineers」および「2025 Japan All AWS Certifications Engineers」に、情報技術開発より2名の社員が選出されました。

Amazon Web ServicesのパートナープログラムであるAWS Partner Networkに加盟する企業の社員の中から、AWSの推進活動に貢献したエンジニアを表彰する「2025 Japan AWS Top Engineers」および「2025 Japan All AWS Certifications Engineers」に、情報技術開発より2名の社員が選出。

■2025 Japan AWS Top Engineers 選出社員

デジタルイノベーション技術部 米山 和寿

■「Japan AWS Top Engineers」とは

「Japan AWS Top Engineers」とは、APNに加入している会社に所属しているAWSエンジニアを対象にした日本独自の表彰制度です。

特定のAWS認定資格を持ち、AWSビジネス拡大につながる技術力を発揮した活動を行っている方、または技術力を発揮した重要な活動や成果がある方が、AWS Japanによる審査の上、選出されます。

■2025 Japan All AWS Certifications Engineers 選出社員

デジタルイノベーション技術部 早川 将史、米山 和寿

■「Japan All AWS Certifications Engineers」とは

「Japan All AWS Certifications Engineers」とは、APNに参加している会社に所属し、「AWS認定資格を全て保持している」AWSエンジニアを対象にした表彰プログラムです。

