新ゲーミングスマホ「REDMAGIC 10S Pro」が登場！日本でも発売へ

ZTE傘下のNubia Technology（以下、nubia）は5日（現地時間）、同社が展開するゲーミングブランド「REDMAGIC」における次期ゲーミングスマートフォン（スマホ）「REDMAGIC 10S Pro（型番：NX789J）」を発表しています。グローバル市場にて順次販売され、フランスやイギリスでは2025年6月5日（木）に発売されるとのこと。

販売されるモデルは内蔵メモリー（RAM）や内蔵ストレージ、本体色によって複数あり、フランスなどの欧州における価格は12GB RAM＋256GBストレージのNightfallが649ユーロ（約110,000円）、16GB RAM＋512GBストレージのDuskおよびMoonlightが799ユーロ（約136,000円）、24GB RAM＋1TBストレージのDuskおよびMoonlightが999ユーロ（約169,000円）となっており、発売日前日までに予約・購入すると早期購入特典として5ユーロ（約850円）割引となるということです。

その他、発表当初は日本における販売については明らかにされていませんでしたが、その後、日本向け公式X（旧：Twitter）アカウント（ @REDMAGIC_JP ）にてREDMAGIC 10S Proについて「まもなく登場。」と投稿しているため、日本でも近く発売されると見られます。なお、日本向け製品についてはこれまで通りに日本における認証（いわゆる「技適」など）を取得して販売される見込みです。


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記事執筆：memn0ck


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