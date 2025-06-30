Nubia、高クロック版Snapdragon 8 Eliteや7050mAhバッテリーの新ゲーミングスマホ「REDMAGIC 10S Pro」を発表！日本でも発売へ
|新ゲーミングスマホ「REDMAGIC 10S Pro」が登場！日本でも発売へ
ZTE傘下のNubia Technology（以下、nubia）は5日（現地時間）、同社が展開するゲーミングブランド「REDMAGIC」における次期ゲーミングスマートフォン（スマホ）「REDMAGIC 10S Pro（型番：NX789J）」を発表しています。グローバル市場にて順次販売され、フランスやイギリスでは2025年6月5日（木）に発売されるとのこと。
その他、発表当初は日本における販売については明らかにされていませんでしたが、その後、日本向け公式X（旧：Twitter）アカウント（ @REDMAGIC_JP ）にてREDMAGIC 10S Proについて「まもなく登場。」と投稿しているため、日本でも近く発売されると見られます。なお、日本向け製品についてはこれまで通りに日本における認証（いわゆる「技適」など）を取得して販売される見込みです。
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まもなく登場。— REDMAGIC Japan｜レッドマジック【日本公式】 (@REDMAGIC_JP) June 30, 2025
最高クラスのスペックを採用し、その性能を余すところなく引き出す--
これこそが、REDMAGICハイエンドモデルが一貫して追求し続ける設計コンセプトです。#REDMAGIC #REDMAGIC10SPro #ゲーミングスマホ #REDMAGICAstra #ゲーミングタブレット pic.twitter.com/ddkU9ThmZz
記事執筆：memn0ck
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