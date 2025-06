ご来店・オンライン接客で当たる！Apaman Network「お米＆デジタルギフトプレゼントキャンペーン」

Apaman Networkは、2025年7月1日(火)〜2025年8月31日(日)までの期間限定で「お米&デジタルギフトプレゼントキャンペーン」を実施します。

Apaman Network「お米&デジタルギフトプレゼントキャンペーン」

Apaman Networkは、2025年7月1日(火)〜2025年8月31日(日)までの期間限定で「お米&デジタルギフトプレゼントキャンペーン」を実施。

※調査概要および調査方法:「賃貸住宅仲介業」を対象にしたデスクリサーチおよびヒアリング調査

調査期間 :2024年5月14日〜5月28日

調査実施 :株式会社エクスクリエ

比較対象企業:「賃貸住宅仲介業」運営企業主要10社

海外法人は除外(但し、独立した日本法人については対象とする)

このキャンペーンでは、対象期間中にアパマンショップへご来店またはオンライン接客された方を対象に、抽選で下記の賞品をプレゼントします。

A賞(1,000名様):ブランド米などから選べるお米ギフト

B賞(4,000名様):1,000種類以上から選べるデジタルギフト(giftee Box 500円分)

いずれの賞品も「お客様自身が選べる」形式となっており、幅広いライフスタイルや関心に応じた使い方が可能です。

