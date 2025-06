世界をつなぐダンスパフォーマンスで “TCL Inspires Greatness”を体現！TCL「ドナーズ・ウォール(寄贈者の壁)」への刻名

TCLは、6月22日、スイス・ローザンヌのオリンピックミュージアムにて開催された記念式典にて、「ドナーズ・ウォール(寄贈者の壁)」への刻名を受けました。

TCLは、6月22日、スイス・ローザンヌのオリンピックミュージアムにて開催された記念式典にて、「ドナーズ・ウォール(寄贈者の壁)」への刻名を受けた。

TCLはLEDディスプレイ、スマートインタラクティブタブレットを含むスマート端末およびディスプレイソリューションの提供を通じ、スポーツと文化の発展を先端技術で支援する貢献が評価されました。

式典には、国際オリンピック委員会(IOC)のトーマス・バッハ会長、次期会長キルスティ・カヴェンツリー氏、オリンピックミュージアム館長アンジェリタ・テオ氏、そしてTCLテクノロジー最高執行責任者 ケビン・ワンが出席。

また、オリンピックミュージアムへの多大な貢献を称える団体を顕彰する「ドナーズの壁」に、TCLのロゴが刻まれた記念の大理石プレートが恒久的に設置されました。

「この寄贈は、“より速く、より高く、より強く――ともに”というオリンピック精神と、TCLが掲げる“Inspire Greatness(感動を創造する)”というブランドビジョンの共鳴を表しています。

私たちは世界中の人々に、非凡であることへの一歩を踏み出す勇気を届けたいと願っています。

オリンピックミュージアムの技術基盤を強化することで、来場者にさらなる感動体験とオリンピックの豊かな遺産を提供していきます。」

今回の刻名は、TCLがワールドワイド・オリンピックおよびパラリンピック・パートナーに就任して以来初の国際オリンピックデーを記念する取り組みの一環。

TCLは、IOCのAIアジェンダにおける重要パートナーとして、競技会場や家庭での視聴体験を革新し、「Athlete Moments」プログラムのように選手と家族の絆を支える取り組みも展開中です。

TCLの製品は、オリンピック・パラリンピック大会におけるディスプレイ技術から、選手村の家電まで、あらゆる場面で競技者と観客の体験向上に貢献します。

■IOC新会長就任を祝し、TCLも歴史の瞬間に立ち会う

さらにTCLは、6月23日に開催されたキルスティ・カヴェンツリー氏のIOC第10代会長就任式に招待され、この歴史的瞬間に立ち会いました。

バッハ会長は名誉終身会長に就任。

カヴェンツリー氏は初の女性、かつ初のアフリカ出身会長として歴史的な一歩を踏み出し、TCLが推進する「TCLforHer」イニシアチブ(女性の可視性とエンパワーメントを支援するグローバル活動)とも響き合う象徴的な瞬間となりました。

■ダンスで世界をつなぐ、TCL初のグローバルキャンペーン始動

今回のオリンピックデーを記念し、TCLは初のグローバルキャンペーンを展開。

IOCが提唱する「Let’s Move」イニシアチブにインスパイアされ、人々が身体を動かし、共にアクティブになることを呼びかけます。

本キャンペーンでは、TCLのRayNeo ARグラスを着用した世界的ダンスクルー「Urban Theory」によるシンクロナイズド・フラッシュモブを実施。

次回の冬季・夏季オリンピック開催都市にちなんだミラノ大聖堂とロサンゼルスのTCLチャイニーズ・シアターを舞台に、ヨーロッパとアメリカの観客をTCLディスプレイ技術とストリートダンスでつなぎました。

この施策は、アーティストの感性と創造力をたたえる「TCLArt」プログラムの延長線上にあり、リアルとバーチャルの垣根を越え、人々に身体を動かす楽しさと感動を伝えるものです。

TCLは今後、2026年ミラノ・コルティナ冬季オリンピックに向け、本キャンペーンの盛り上がりを活かし、30年以上にわたるスポーツ領域での取り組みをさらに強化。

IOCとの協力を通じて、文化とテクノロジーの融合による新たなオリンピック体験の創出に貢献していきます。

※写真キャプション

1. 2025年6月22日、スイス・ローザンヌにあるオリンピックミュージアムのドナーズ・ウォールにて、TCLテクノロジーCOOのケビン・ワン(左)、国際オリンピック委員会(IOC)名誉終身会長トーマス・バッハ氏、同委員会会長のキルスティ・カヴェンツリー氏(右)が、TCLの記念ストーンの除幕式に出席しました。

2. 2025年6月23日のオリンピックデーにあわせて、TCL初のグローバルキャンペーンの一環として、高い評価を受けるダンスグループ「Urban Theory」のメンバーが、ミラノのドゥオモ大聖堂およびロサンゼルス・ハリウッドのTCLチャイニーズ・シアターにてパフォーマンスを披露。

オリンピック開催都市である2つの都市をつなぐ、ダイナミックな映像作品が制作されました。

ダンスグループ「Urban Theory」のメンバー

