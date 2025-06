自由で快適なプレイ体験が実現！Brook「ARmate(エーアールメイト)」

Brook(ブルック)は、iOS専用の次世代ARゲームデバイス「ARmate(エーアールメイト)」を正式に販売開始しました。

Brook「ARmate(エーアールメイト)」

≪次世代ARゲームデバイス「ARmate(エーアールメイト)」新登場≫

『Pokemon GO』『モンスターハンターNow』『ドラゴンクエストウォーク(DQW)』などのARゲームで、天候や時間、移動距離といった現実の制約により、思うようにプレイができなかった経験はありませんか?

こうしたARゲームプレイヤーが日常的に抱える課題を解決するため、iOS専用の次世代ARゲームデバイス「ARmate(エーアールメイト)」を販売開始しました。

スマートフォンと接続するだけで、バーチャルウォーク、自動探索、ルート巡行など多彩な自動機能を搭載してます。

現実の移動や位置情報に縛られることなく、いつでもどこでもARゲームを快適に楽しむことが可能です。

自宅、通勤中、仕事の合間でも、ライフスタイルに合わせて柔軟にプレイを継続できます。

初心者から上級者まで幅広いプレイヤー層に対応します。

さらに『Pokemon GO』向けには、自動キャッチ機能と自動ポケストップ回し機能も搭載されてます。

強力なバーチャル移動技術と組み合わせることで、現在市場で最も高性能な自動キャッチ統合デバイスとも言えます。

コミュニティデイ、大型イベント、ジム戦、日常プレイでも、常に高効率な全自動プレイが可能です。

≪主な機能≫

● バーチャル移動機能

実際に歩かず、マップ上を自由に移動可能。

● スマートローミングモード

移動エリア(範囲)を設定可能。

指定範囲内を指定速度でランダムに移動し、自然な探索行動を再現。

● 自動キャッチ&ポケストップ回し(Pokemon GO対応)

Pokemon GO向けに自動キャッチ・自動ポケストップ回し機能を搭載。

バーチャル移動と組み合わせ、従来機を大幅にパワーアップした全自動プレイを実現。

● コントローラー連携

Xbox Oneコントローラーによる直感的な操作に対応。

● iOS完全対応

ペアリングするだけですぐに使用可能。

● 複数のARゲームに対応

『Pokemon GO』『モンスターハンターNow』『ドラゴンクエストウォーク(DQW)』『Jurassic World Alive』など、多彩な人気ARゲームに対応。

Netflixを見ながらレベル上げをしたり、会議中にタマゴを孵化させたり、従来のARゲームの常識を覆す自由で快適なプレイ体験が実現します。

