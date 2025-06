福岡ソフトバンクホークスと オフィシャルスポンサー契約を締結！PropTech Japan

PropTech Japanは、今回、プロ野球球団「福岡ソフトバンクホークス」と、オフィシャルスポンサー契約を締結。

PropTech Japanは、今回、プロ野球球団「福岡ソフトバンクホークス」と、オフィシャルスポンサー契約を締結しました。

PropTech Japanは、「すべての人々にスマートで快適な暮らしを届ける」という企業理念のもと、不動産テック(PropTech)の力で、家賃支払いという生活の基盤をより便利で、お得なものに変える挑戦を続けています。

一方、福岡ソフトバンクホークスは、常に勝利を目指す強い姿勢と最高のエンターテインメントでファンに感動を与えるだけでなく、革新的な球団経営でスポーツ界全体の発展をリードしています。

「テクノロジーの力で既存の仕組みを変革し、人々の毎日をより良くしたい」という同社の想いと、「既成概念にとらわれず、挑戦を続けることで新たな価値を創造する」という球団の企業姿勢は深く共鳴しており、今回のオフィシャルスポンサー契約締結へと至りました。

