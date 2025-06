11人組男性グループ・INIの3rdアルバム『THE ORIGIN』(ジ オリジン)が、初週40.1万枚を売り上げ、7月1日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で1位を獲得した。これで、1stアルバム『Awakening』(2022年12月発売)から3作連続、通算3作目の1位となった。また初週売上40.1万枚で、前作の2ndアルバム『MATCH UP』の24.8万枚を超え、自己最高を記録した。

本作は、サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN SEASON2』から誕生したグループ・INIの3rdアルバム。アルバムのキャッチコピーは「The dawn of THE ORIGIN -革命、僕たちがつくっていく新しい世界-」。タイトル曲「DOMINANCE」は、「とらわれていた枠を壊し、限界を越え、限りなく挑戦し続け、自信に満ち溢れるINIの姿」を表現した楽曲。そのほか、メンバー・池崎理人が作詞を手掛けた「Potion」やTBS系『王様のブランチ』テーマソング「Party Goes On」などが収録されている。<クレジット:オリコン調べ(2025年7月7日付:集計期間:2025年6月23日〜29日)>