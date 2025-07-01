朝のオールインワンにも使える！れいたす「NIR sun protect」
れいたすは、猛暑が年々深刻化する日本の夏に向け、近赤外線(NIR)をカットする熱中対策クリーム「NIR sun protect」を2025年6月17日に発売を開始しました。
れいたす「NIR sun protect」
・内容量 ：60g
・価格 ：4,840円(税込)
・発売日 ：2025年6月17日
・販売場所：同社公式オンラインショップ及びドラッグストア、ゴルフ場など
れいたすは、猛暑が年々深刻化する日本の夏に向け、近赤外線(NIR)をカットする熱中対策クリーム「NIR sun protect」を2025年6月17日に発売を開始。
■太陽光からの近赤外線をカットするクリーム「NIR sunprotect」
〜暑さの元をブロックし、屋外活動を快適に〜
太陽光に含まれる“近赤外線”は、紫外線よりも肌の深部にまで届き、熱として体に蓄積される原因とされています。
「NIR sunprotect」は、この近赤外線を遮断することで、体感温度の上昇を抑え、炎天下での活動をより安全・快適にサポートします。
『夏の暑い屋外、様々なシーンで利用ください』
■商品の3大特長
・NIR(近赤外線)をブロック
太陽光の約50％を占める近赤外線は、衣服を通過して皮下まで届き、
体温上昇の原因に。
独自処方がこの熱の浸透を防ぎます。
・特許技術「三次元ネットワークエマルジョン」採用
エマルジョン構造が肌上でNIRを跳ね返すバリアを形成。
国内特許取得済み
の技術で、他に類を見ない“熱ブロック処方”を実現。
・ベタつかず無香料で誰でも使いやすい設計
無香料・冷感なし・UVカットなし。
化粧品基準で製造されており、肌にやさしく誰でも安心して使用可能。
首・うなじ・背中など服の下に塗るだけで夏の外出が快適に。
『肌を整える5種類のセラミドを配合』
特許技術「三次元ネットワークエマルジョン」構造
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