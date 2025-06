介護現場の課題解決と高齢者の生活の質(QOL)向上を目指す！カラオケ大好きどっと混む

ラストは、介護施設やデイサービスなど福祉現場の利用者に元気と楽しみを提供し、介護人材不足の現場をサポートする無料カラオケ動画サイト「カラオケ大好きどっと混む」を2025年5月末に正式リリースしました。

カラオケ大好きどっと混む

価格 : 完全無料

サービス開始日: 2025年5月末

利用対象 : ・介護施設/デイサービス/老人クラブ等の福祉施設

・災害時の避難所

利用方法 : WEBサイトより利用可能

※「カラオケ大好きどっと混む」は医療・福祉施設・避難所での利用のみ可能、商用利用不可。

長年にわたりテレビ番組や音楽制作を手掛けてきたノウハウを活かし、介護現場の課題解決と高齢者の生活の質(QOL)向上を目指す新しい娯楽ツールです。

■「カラオケ大好きどっと混む」の特長

「カラオケ大好きどっと混む」は、テレビ番組制作、ニュース映像、NHKスペシャルやプロジェクトX、ファミリーヒストリーなどの番組制作を手掛けてきた経験を活かし、「テレビをモニターとして活用する」アイデアのもと、制作したYouTubeマッシュアップカラオケ動画サイトです。

<介護現場向けに特化したチャンネル設定>

従来のYouTube検索では、目的の動画を探すのが難しかったり、広告が頻繁に表示されたりすることが課題でしたが、「カラオケ大好きどっと混む」では、マッシュアップサイトとしてCMが表示されず、利用者がストレスなくカラオケを楽しめる環境を実現しています。

カテゴリー別選択できます

<一人ひとりの思い出の曲をマイリストに登録>

利用者やスタッフそれぞれの好きな曲や思い出の曲を完全無料の「マイリスト」に登録することにより、自由に並べ替えたり、YouTubeから新しいカラオケ動画を追加したりできる機能も備えています。

これにより、施設ごと、利用者個人ごとにカラオケチャンネルを作成し、利用者の嗜好やリクエストなどに手軽な対応を可能にしました。

●●さん用など、チャンネル化して対応を簡素化

YouTubeからコードのコピーと検索用項目入れるだけで新しい曲を増やせる

<大人数でエンジョイ!>

外付けのモニターや大画面テレビに接続することで、施設のロビーや多目的スペースなどで大人数が一緒に楽しむことが可能です。

従来の受け身な「テレビの流しっぱなし」に代わり、利用者同士が歌を通じて交流し、笑顔が生まれる時間を創出します。

(お求めやすいマイクの購入などの入り口も作っています)

<商用利用はできない、介護現場のためのツール>

サービスは、福祉・介護施設や避難施設専用であり、商用利用はできません。

あくまでも社会福祉のサービスです。

マイリスト登録は施設名など必須項目ありますが、閲覧やマイリスト登録、動画追加など、すべての機能を無料で利用できます。

ご高齢者の認知機能向上や記憶の呼び出し、会話の円滑化、ストレス発散など、カラオケの持つ多様な効果を最大限に活かし、介護現場のレクリエーションや回想法、コミュニケーション促進のツールとして活用できます。

【具体的な利用シーン例】

・デイサービスでのレクリエーションタイム

・老人ホームのイベントや誕生日会

・利用者同士の交流やスタッフとのコミュニケーション促進

・避難所での憩いのひととき

「カラオケ大好きどっと混む」は、単なる娯楽にとどまらず、介護現場の課題解決に貢献する新しい社会的インフラを目指して対応年齢層も幅広く、昭和初期から令和の曲まで探しやすくしています。

