Nintendo Switchに登場！メビウス「ジャレコのMSXタイトル」

メビウスは、これまでに数々の名作を世に送り出したジャレコのMSXタイトルを版権元であるシティコネクションの完全協力の下、Nintendo Switchで、2025年夏に発売。

メビウス「ジャレコのMSXタイトル」

【忍者じゃじゃ丸くん MSX】

ジャレコの代表作『忍者じゃじゃ丸くん』のMSX版。

ステージ内を走り回る妖怪たちをすべて倒すとステージクリアという単純明快なルールと、「〇〇登場」といった物々しい演出やかわいらしいキャラクターが特徴のアクションゲームです。

基本アクションのジャンプと手裏剣、そして様々なアイテムを駆使し、なまず太夫にさらわれたさくら姫を救出しましょう。

プレイフィールはそのままに、MSXならではのグラフィックで楽しめます。

【シティコネクション MSX】

アーケードや家庭用で人気を博した『シティコネクション』のMSX版。

車に乗り込んだ少女クラリスが世界中を駆け巡るカーチェイスアクションです。

ステージクリアの条件は、すべての床を塗る=すべての道路を走破すること。

追いかけてくるパトカーは、オイル缶をぶつけてスピンさせよう。

おじゃまネコやタケノコにはご用心。

MSX版では画面がスクロールではなく切り替え式になり、他機種版とはひと味違う感覚で遊ぶことができます。

シティコネクション01

【フォーメーションZ MSX】

可変戦闘機「イクスペル」を操作する横スクロールシューティングゲーム『フォーメーションZ』のMSX版。

人型ロボット形態と戦闘機形態を切り替えられることが最大の特徴で、長く飛行するためにはエネルギー管理も重要です。

さらに、通常ショットのほかに溜め撃ちが可能で、2種の形態と2種の攻撃をうまく使い分けてステージを攻略していきましょう。

MSX版は敵編隊などステージの一部が他機種版とは異なり、キャラクターの大きさも異なるため独自のプレイ感覚で遊ぶことができます。

フォーメーションZ01

このタイトルはMSXアソシエーション様との共同で開発を行いましたNintendo Switch用のMSXPLAYerを使用しています。

MSXPLAYerはMSXライセンシングコーポレーション公式のMSXエミュレーターで、Nintendo Switchなど、さまざまな環境上でMSXゲームを動作させるソフトウェア実行環境です。

今後、同社は、MSXライセンシングコーポレーション様、及びライセンサー様より公式にライセンスを受けたタイトルを定期的にリリースし、数々の名作を移植していきたいと考えています。

■製品情報

タイトル :忍者じゃじゃ丸くん MSX

対応ハード :Nintendo Switch

ジャンル :アクション

プレイ人数 :1人

発売日 :2025年夏

価格 :1,280円

レーティング:取得予定

権利表記 :(c)CITY CONNECTION CO., LTD. all rights reserved.

(c)2025 MSX Licensing Corporation All Rights Reserved.

‘MSX’ is a trademark of the MSX Licensing Corporation.

タイトル :シティコネクション MSX

対応ハード :Nintendo Switch

ジャンル :アクション

プレイ人数 :1人

発売日 :2025年夏

価格 :1,280円

レーティング:取得予定

権利表記 :(c)CITY CONNECTION CO., LTD. all rights reserved.

(c)2025 MSX Licensing Corporation All Rights Reserved.

‘MSX’ is a trademark of the MSX Licensing Corporation.

タイトル :フォーメーションZ MSX

対応ハード :Nintendo Switch

ジャンル :アクション

プレイ人数 :1人

発売日 :2025年夏

価格 :1,280円

レーティング:取得予定

権利表記 :(c)CITY CONNECTION CO., LTD. all rights reserved.

(c)2025 MSX Licensing Corporation All Rights Reserved.

‘MSX’ is a trademark of the MSX Licensing Corporation.

