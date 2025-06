双日テックイノベーションは、貿易業務に従事する実務担当者2,000名以上を対象に実施した大規模アンケート調査の結果をまとめた『貿易業務白書2025』を無料公開します。

双日テックイノベーション『貿易業務白書2025』

双日テックイノベーションは、貿易業務に従事する実務担当者2,000名以上を対象に実施した大規模アンケート調査の結果をまとめた『貿易業務白書2025』を無料公開。

この白書では、物流・商社・製造業の経営者、貿易実務担当者に向けて、業界横断で共通する“業務の属人化”“非効率な手作業”“情報分断”といった貿易実務の現場が抱える課題とそれに対する改善ニーズについての実態を明らかにしました。

■調査結果サマリー

● 「属人化した手作業」に苦しむ現場――約40%が「脱・属人化」を強く望む

貿易業務の多くは、いまだに紙書類・Excel・メールに依存。

手順が人に依存し、引き継ぎや教育にも課題がある。

● 「貿易書類のチェック」が最大の負担に――最も多く選ばれたのはインボイスや通関書類

煩雑かつミスの許されない業務が属人化しており、非効率の温床になっている。

● 85%が「自動化を求めている」――では、なぜ進まないのか?

回答者の大半が「情報共有」「スケジューリング」「照合作業」に自動化ニーズを抱く一方、導入には「情報不足」「上層部の判断待ち」が壁となっている。

● ベテラン層の多さが浮き彫りに――回答者全体の7割超が40歳以上、60代が最多の22%

■調査結果概要

【「現場力」に支えられた貿易業務】

回答者全体の7割超が40歳以上、60代が最多という構成から、実務知識がベテラン層に依存している実態が明らかとなりました。

「現場力」に支えられた貿易業務

【貿易業務の現場を支える実務担当者の負担】

全体として、定型業務の繰り返しや手作業の多さが負担になっている実態が浮き彫りとなりました。

貿易業務の現場を支える実務担当者の負担(1)

貿易業務の現場を支える実務担当者の負担(2)

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 貿易業務の“属人化・非効率”を可視化!双日テックイノベーション『貿易業務白書2025』 appeared first on Dtimes.