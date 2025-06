立ち飲みスペースを増設！BAR espana

本格スペインバル「BAR espana(バル・エスパーニャ)」は、2025年7月1日(火)にリニューアルオープンしました。

BAR espana

所在地 : 北海道札幌市中央区南6条西3丁目 ニューオリンピアビル1F

営業時間: 17:00〜翌1:00

席数 : 約25席(立ち飲み・カウンター・テーブル)

定休日 : 年中無休

アクセス: 札幌市営地下鉄南北線 すすきの駅から徒歩3分

札幌市営地下鉄東豊線 豊水すすきの駅から徒歩4分

全国パエリア選手権で5回以上日本一を誇る味はそのままに、新たにフレンチ出身の料理長 定政 和隆を迎え、進化系メニューを同時展開。

■人がつながる、味が広がる【札幌・すすきの】で進化するスペインバル20周年に向けてリニューアル

20年近くにわたり、札幌・すすきのでスペインの“陽気さ”と“北海道の旬の味わい”を届けてきた「BAR espana(バル・エスパーニャ)」が、2025年7月、20周年に向けてリニューアルを実施しました。

老朽化したキッチン設備の刷新とともに、空間全体の動線や使い方を見直し、立ち飲みスペースを増設。

カウンターを中心に“人と人が自然につながる”設計を施しました。

このバルが生まれたきっかけは、有限会社コンセプトの代表・小原 章芳が、スペインを訪れた際に出会った「誰もが気軽に立ち寄れて、ワイワイ語らいながらも、本格的な料理と酒を楽しめるバル文化」に感銘を受けた体験にあります。

その原点に立ち返りつつ、今回のリニューアルではこれまでのスタイルを受け継ぎつつ、新たにフレンチ出身の定政 和隆シェフを迎え、これまでの味を大切にしながら、スペイン料理をさらに美味しく提供します。

全国大会受賞歴を誇る定番パエリアに加え、四季折々の食材を活かした新作パエリアや、フルコース対応の新メニューを導入。

常連のお客様はもちろん、新たな世代や観光客にも開かれた、「五感で味わうバル」へと進化を遂げました。

■季節のおすすめパエリア『生ウニのパエリア』

季節のおすすめパエリア『生ウニのパエリア』

季節のおすすめパエリアは「生ウニのパエリア」。

毎年大人気な北海道産塩水ウニを丸々1パックを贅沢に使う、生ウニと岩海苔のパエリアです。

蒸しウニと貝の出汁と昆布の入ったブイヨンで、炊き上げたパエリアの上に海苔と旨味の濃い北海道産塩水ウニを贅沢に乗せて仕上げます。

まだお召し上がりになったことがない方にもぜひお楽しみいただきたい、同店自慢のパエリアです。

季節ごとに登場する旬の食材を使用した創作パエリアの他にも、備長炭で香ばしく焼き上げる十勝産放牧黒豚の肩ロースなど、リピーターにも新鮮な驚きを届ける一皿を用意。

前菜からパエリアまで楽しめるコースは、フレンチ出身シェフの感性を活かした構成で本格的なスペインバルの雰囲気を演出し、スペインの陽気さと北海道の豊かさが交差する食体験を提供します。

時化(しけ)など海の状況によって仕入れ状況によって、提供出来ない場合があります。

尚、画像はイメージなので、見た目が異なる場合があります。

■シェリーの香りが広がる、“ここだけ”の一杯

シェリーの香りが広がる、“ここだけ”の一杯

ドリンクは、スペインワインや自家製サングリア、旬のフルーツを使用したスパークリングワインカクテルに加え、ヘッドバーテンダーが厳選したシェリー酒を用いた「ここでしかお楽しみいただけない」カクテルを用意しています。

スペインワインを軸に、ニューワールド圏のワインまで幅広く取りそろえたグラス・ボトルワインとのマリアージュは、スペイン料理の魅力をより一層引き立てます。

また、旬のフルーツをふんだんに使用した自家製のサングリアやスパークリングカクテルは、味わいのみならず、見た目にもこだわったアートのような仕上がりとなっています。

さらに、エスパーニャ本店でしかお楽しみいただけない、シェリー酒を使用したオリジナルカクテルは、ヘッドバーテンダー渾身の一杯です。

ファジーネーブルやヴァイオレットフィズといったクラシックカクテルも、フレッシュフルーツや隠し味を用いることで、革新的に再構築しています。

■観光客にも選ばれる、すすきの発“バル体験スポット”

観光客にも選ばれる、すすきの発“バル体験スポット”

夏季には窓を開放し、すすきのの街とゆるやかにつながる“オープンテラス風”の営業スタイルに。

英語メニューの導入などインバウンド対応も進めており、訪日観光客が気軽に立ち寄れるバルとして親しまれています。

北海道産の旬食材とスペイン文化を融合させた料理・空間体験を通じて、食の力で札幌の魅力を発信。

地域住民はもちろん、旅人にも“ここでしか味わえない夜”を提供します。

【リニューアル記念コース」登場7月1日〜】

リニューアルを記念して7月1日〜3日の3日間 10種のワインがALL500円で提供。

素敵なミュージシャンによる生LIVEなど楽しくて美味しいイベントが盛りだくさん。

また、リニューアル記念の特別コースとして特別に5,000円提供します。

キャビアやトリュフを使った本格スペイン料理を前菜からパエリアまで本格スペイン料理を楽しめることができます。

〈コース内容〉

●冷製タパス:3種盛合せ

●温タパス:海老のアヒージョ

●前菜:本日の前菜 キャビア添え

●和牛のロースト イタリア産サマートリュフ

●パエリア3種(魚介・イカ墨・肉野菜)からチョイス

※デザートは別途500円前後

●※当日ご来店者に「リニューアル記念優待券」を配布

※お飲み物は別途注文をお願いします

■シェフ(料理長) 定政 和隆

「20周年という節目に、シェフとして加入することになり、内側からの変革に挑みました。

BAR espanaがすすきので愛され続けてきた理由を大切にしながら、常連の方も初めての方も“行ってみたい”と思えるようメニューを設計し、リニューアルしました。

料理を通して、スペインの情熱と北海道の恵みを掛け合わせた“新しい美味しさ”をお届けしたいと思っています。

五感で味わう本格スペインバルを、ぜひこの機会に体感していただけたら嬉しいです。」

■バーテンダー 横山 僚

「今回、BAR espanaに加わり、ドリンクメニューや空間づくりを担当しました。

スペインバルらしい陽気な雰囲気を大切にしながら、本格的なカクテルや、すすきのの街に馴染むインテリアで、五感に残る体験を目指しています。

このリニューアルをきっかけに、ぜひ一度足を運んでいただき、BAR espanaの素敵な空間を体験していただけたら嬉しいです。

毎日明るく元気に、笑顔で皆様をお迎えします!」

■店舗情報

店舗情報

