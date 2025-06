レイジングフォーム変身時の追加効果音が収録！プレミアムバンダイ『PREMIUM DX メモリアルコマンドツインバックル／PREMIUM DX レイジングソード』

「プレミアムバンダイ」では、大人の為のなりきりアイテム『PREMIUM DX メモリアルコマンドツインバックル』、『PREMIUM DX レイジングソード』の予約受付を、2025年6月30日(月)12時に開始しました。

プレミアムバンダイ『PREMIUM DX メモリアルコマンドツインバックル/PREMIUM DX レイジングソード』

(発売元:バンダイ)

PREMIUM DX レイジングソード

■商品特長

『仮面ライダーギーツ』より、ギーツ、タイクーン、バッファが共通で使用するパワーアップアイテム「コマンドツインバックル」と、専用武器「レイジングソード」が、DX版から仕様をアップデートしたPREMIUM DX版としてプレミアムバンダイに登場します。

●PREMIUM DX メモリアルコマンドツインバックル

『仮面ライダーギーツ』劇中で、ギーツ、タイクーン、バッファが共通で使用したバックル「コマンドツインバックル」をDX版から外観・音声をアップデートしたメモリアル版として商品化します。

コマンドジェットバックルには、DX版には搭載されていなかった音声ユニットを追加。

増設された底面ボタンを押すことで、英寿(演:簡秀吉)、景和(演:佐藤瑠雅)、道長(演:杢代和人)のキャストボイスが発動可能なほか、バックル飛来音やレイジングフォーム変身時の追加効果音が収録されています。

コマンドキャノンバックルにもDX版から継続して音声ユニットを搭載し、コマンドフォームに関連した劇中効果音が発動可能です。

DX版からの追加効果音・キャストボイスは全30種以上に上ります。

また外観面でもDX版からアップデート。

劇中プロップに近づけるため、成形色仕様だったシルバー部分に塗装を施し、高級感のある外観を実現しました。

●PREMIUM DX レイジングソード

ギーツ、タイクーン、バッファがレイジング/コマンドフォームで使用する武器アイテム「レイジングソード」を、劇中のサイズ感を参考に大型武器アイテムとして商品化します。

本商品は、DX版から約1.8倍のサイズアップとなった全長約79cmで新規造形。

刀身や柄のオレンジ・ブルー部分はDX版のクリア素材から、塗装を施した非クリア素材に変更し、劇中のイメージを再現しています。

長大化した刀身にはDX版から5倍増となる10灯のLEDを搭載し、美麗な発光演出を楽しめます。

また、コマンドツインバックル(別売り)の装填ギミックはDX版から変わらず搭載。

DX版、メモリアル版問わず装填に対応しており、レイジングフォームからコマンドフォームへの変身シークエンスもDX版同様に楽しめます。

さらに収録音声もグレードアップ。

底面に新設した効果音ボタンを押すことで、DX版未収録の様々な効果音が発動可能です。

また英寿(演:簡秀吉)、景和(演:佐藤瑠雅)、道長(演:杢代和人)の攻撃時の掛け声も収録しています。

※攻撃時の掛け声以外のレイジング/コマンドフォーム関連劇中セリフは、遊びやすさを考慮し別売りの「PREMIUM DX メモリアルコマンドツインバックル」に収録されています。

■商品概要

・商品名 :PREMIUM DX メモリアルコマンドツインバックル

・価格 :6,930円(税込)(送料・手数料別途)

・セット内容:コマンドジェットバックル…1

コマンドキャノンバックル…1

・商品サイズ:コマンドジェットバックル…H約100mm×W約125mm×D約45mm

コマンドキャノンバックル…H約100mm×W約125mm×D約45mm

・商品素材 :ABS・PC(共通)

・電池 :LR44×4 ※セットされている電池はテスト用です

・商品名 :PREMIUM DX レイジングソード

・価格 :22,000円(税込)(送料・手数料別途)

・セット内容:レイジングソード…1

・商品サイズ:H約790mm×W約140mm×D約50mm

・商品素材 :ABS・PC

・電池 :単4×3(別売り)

<共通項目>

・対象年齢 :15才以上

・生産エリア:中国

・販売ルート:バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」、他

・予約期間 :2025年6月30日(月)12時〜2025年9月14日(日)23時予定

・商品お届け:2025年12月予定

・発売元 :バンダイ

(C)2022 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映

