赤外線通信機能搭載で、劇中のフォームで変身可能に！プレミアムバンダイ『ツインブレス-MEMORIAL EDITION-』

「プレミアムバンダイ」では、『超獣戦隊ライブマン』より、赤外線通信機能で変身シークエンスの再現が可能となった『ツインブレス-MEMORIAL EDITION-』の予約受付を2025年6月30日(月)に開始しました。

プレミアムバンダイ『ツインブレス-MEMORIAL EDITION-』

・価格 :15,400円(税込)(送料・手数料別途)

・セット内容:左腕用ブレス一式…1

右腕用ブレス一式…1

ヒーローパネル…5種各1

・商品サイズ:左腕用ブレス…H約10mm×W約70mm×D約40mm

右腕用ブレス…H約55mm×W約60mm×D約30mm

ヒーローパネル…W約25mm×H約35mm

・商品素材 :左腕用ブレス…ABS・MABS・TPU

右腕用ブレス…ABS・MABS・TPU

ヒーローパネル…ABS・PET・PP

・対象年齢 :15才以上

・生産エリア:中国

・電池 :単4×2(別売り)・CR2032×1(別売り)

・予約期間 :2025年6月30日(月)16時〜2025年9月7日(日)23時予定

・商品お届け:2026年1月予定

・販売ルート:バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」、他

・発売元 :バンダイ

■商品特長

『超獣戦隊ライブマン』より、ライブマンが変身に使用する「ツインブレス」を、DX版から様々な仕様を追加したMEMORIAL EDITIONとして商品化します。

ツインブレスは左腕用と右腕用の1セットに加えて、5枚のヒーローパネルをセット内容として収録。

右腕用ブレスはヒーローパネルの差し替えが可能で、5人のライブマンそれぞれのなりきり遊びが可能です。

変身遊びの際は、両ブレスのボタンを押すことで新たに搭載された赤外線通信機能が準備状態に。

劇中の変身ポーズを再現することで、両ブレス間で赤外線通信が行われ、変身演出が発動します。

左腕用ブレスにはフルカラーLEDを2つ搭載。

キャラクターを選択して変身遊びをすることも可能で、各ヒーローのイメージに合わせたカラーでLEDが発光します。

変身音は複数パターン収録しており、短縮変身音や『百獣戦隊ガオレンジャーVSスーパー戦隊』に登場したレッドファルコン変身音も収録しています。

また、変身音以外の効果音も「武器転送音」「バイモーションバスター攻撃音」「ロボ召喚音」等多数収録。

BGMも発動可能となっており、TVOP「超獣戦隊ライブマン(TVサイズ)」に加え、「ライブマンが5人に!」も収録しています。

ツインブレス-MEMORIAL EDITION-(商品イメージ)

ツインブレス-MEMORIAL EDITION-(商品イメージ2)

(C)東映

