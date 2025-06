ソニー・クリエイティブプロダクツは、世界中で愛され続けているPEANUTSのコミック誕生75周年を記念し、特別なアート「Happiness is Connecting through Art 幸せはアートでつながること」を作成しました。

PEANUTSコミック誕生75周年

ソニー・クリエイティブプロダクツは、世界中で愛され続けているPEANUTSのコミック誕生75周年を記念し、特別なアート「Happiness is Connecting through Art 幸せはアートでつながること」を作成。

その特別なアートを使用したオリジナルグッズが、通常はそれぞれ独立して開催されている人気イベント「SNOOPY in 銀座2025」と「うめだスヌーピーフェスティバル2025」で販売されます。

75周年のアニバーサリー期間ならではの特別なアートを使用したグッズを通じて、2つの人気イベントが初めてリンクします。

「Happiness is Connecting through Art 幸せはアートでつながること」

この75周年の特別なアートはPEANUTSのルーツである新聞連載の歴史にインスピレーションを受け、新聞をモチーフにデザインされたものです。

懐かしさと新しさを併せ持つこのアートを使用し、それぞれのイベントでオリジナル商品を販売します。

アートの世界観は共通でありながら、商品ラインナップや取り扱いアイテムは各会場ならではの魅力が詰まっています。

スヌーピーファンにとっては、どちらの会場も見逃せない内容となっています。

銀座三越商品ラインナップ一部

阪急うめだ本店商品ラインナップ一部

■PEANUTS Friends Club会員限定プレゼント

PEANUTS公式ファンクラブ「PEANUTS Friends Club」の会員様に限り、銀座三越のイベント「SNOOPY in 銀座 2025」新館7階催物会場にて2,200円(税込)以上商品を購入のお客様へ、PEANUTS Friends Club会報誌の号外「PFC TIMES 号外 SNOOPY IN GINZA 2025 EDITION」を配布します。

こちらの会報誌にも、今回の特別なアート「Happiness is Connecting through Art 幸せはアートでつながること」を使用しています。

※先着1,000名様となります。

■スヌーピー in 銀座 2025

毎年恒例の人気イベント「SNOOPY in 銀座」は2025年で27回目を迎えます。

2025年のテーマは「DRAW TOMORROW 夢を描こう。」さあ、2025年もスペシャルな夏をスヌーピーと一緒に楽しみましょう!

【開催概要】

開催場所 :銀座三越 新館7階 催物会場 / 本館・新館 各階

オンラインストア販売期間:2025年7月1日(火)正午〜7月31日(木)午前10時

店頭販売期間 :2025年7月16日(水)〜7月28日(月)

※新館7階 催物会場は、最終日午後6時に終了になります。

※入場券が必要な日程があります。

■うめだスヌーピーフェスティバル2025

夏の人気イベント『うめだスヌーピーフェスティバル』。

お花やフルーツをモチーフにしたスヌーピーと仲間たちのオリジナルデザインの阪急限定グッズが約80ブランドから登場!たくさんのハピネスを見つけてみんなで笑顔の花を咲かせよう♪

【開催概要】

開催場所 : 阪急うめだ本店 / 9階催場・祝祭広場・各階 /

阪急メンズ大阪

オンラインストア販売期間: 2025年8月5日(火)午後7時から

店頭販売期間 : 2025年8月13日(水)〜8月26日(火)

※9階催場・祝祭広場は8月25日(月)まで。

※9階催場・祝祭広場の最終日は午後5時終了

(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC( 短縮形 (C) 2025 Peanuts )

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post スヌーピーと仲間たちの特別アートグッズが 銀座三越・阪急うめだ本店にて登場!PEANUTSコミック誕生75周年 appeared first on Dtimes.