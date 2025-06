テーマは ひまわり畑！ホワイティうめだとすみっコぐらしの夏休み

大阪・梅田の地下街「ホワイティうめだ」は「すみっコぐらし」と初の装飾コラボレーションを展開します。

ホワイティうめだとすみっコぐらしの夏休み

会場:「泉の広場」「サニーテラス」「FARURU間通路」ほか

期間:2025年7月18日(金)〜8月18日(月)

※入場無料。

ホワイティうめだが閉館する夜間〜早朝は観覧不可。

大阪・梅田の地下街「ホワイティうめだ」は「すみっコぐらし」と初の装飾コラボレーションを展開。

第1弾は2025年7月18日(金)から8月18日(月)まで、ひまわり装飾を実施します。

■ホワイティうめだとすみっコぐらしの夏休み 展示概要

本装飾では、ホワイティうめだ内の「泉の広場」「サニーテラス」「FARURU間通路」などに「すみっコぐらし」と夏を代表するお花「ひまわり」が広場を彩ります。

★冬にはすみっコぐらしとコラボレーションしたクリスマス装飾を予定しています。

また、7月26日(土)には、ホワイティうめだ公式Xフォロー&指定投稿をリポストいただいたお客様対象にすみっコたちと写真が撮れる「すみっコたちがやってくる〜撮影会〜」も開催します。

■ホワイティうめだとすみっコぐらしの夏休みの楽しみ方

生花のひまわりがふんだんに使用され、本物のひまわり畑のような空間が一面に広がります。

ひまわり畑の中やアーチの上など、施設内のあちこちにすみっコたちが!

とかげがアイスを食べていたり、しろくまがひまわりの絵を描いていたり、ぺんぎん?がひまわりを観察していたりなど…どこにいるかは来てからのお楽しみ♪

ご家族連れはもちろん、写真映えを狙いたい方にもぴったりなスポットが盛りだくさんです。

【泉の広場】

一面に広がるひまわり畑に囲まれる、すみっコたち。

フォトジェニックな巨大ひまわりアーチと、思い出に残る1枚を撮影できます。

泉の広場

【サニーテラス】

ファンの間で人気のテーマ「まぁるいきゅうり?み〜つけた。」が、ついにフォトスポットになって登場。

「ぺんぎん?」推しにはたまらない、思わず写真を撮りたくなるフォトスポットです。

サニーテラス

まぁるいきゅうり?み〜つけた。

【FARURU間通路】

ひまわり畑の中にすみっコたちが登場!

よく見ると、柱の上からもすみっコたちがひょっこりのぞいているかも…?

見て、撮って、探して楽しめる、夏限定フォトスポットです。

FARURU間通路

■すみっコたちがやってくる〜撮影会〜

撮影会案内

会場:「泉の広場」

期間:2025年7月26日(土) (1)11時〜(2)13時〜(3)15時〜

各回50組 1日150組様

※撮影会の参加には当日配布する「整理券」が必要です。

・当日はAM9時より、泉の広場にて先着順に整理券を配布します。

「ホワイティうめだ公式X @whityumeda のフォロー&指定投稿のリポスト画面」をスタッフにご提示ください。

定員に達し次第、受付終了となりますので、ご了承ください。

・各回(30分)につき、50組まで参加可能です。

・整理券は撮影会参加時に受付にて回収しますので、なくさないようにご注意ください。

・撮影会場にお越しいただく時間は整理券に記載しています。

・撮影会への案内は、整理券番号順ではなく、会場にお戻りになられたお客様からとさせていただきます。

・該当の順番が来た際にいらっしゃらない場合は、無効となる場合があります。

・撮影会はお手持ちのカメラで1組ごとに行います。

・1組様、30秒までの撮影時間となりますので、ご了承ください。

・トラブル防止のため他のお客様が写りこんでいる写真や動画をSNS等にアップロードする行為はご遠慮ください。

・諸般の事情により、時間・内容が変更・中止となる場合があります。

■「Whityサマ〜SALEまつり」「Whityサマ〜抽選まつり」も開催

7月1日(火)〜31日(木)に開催する「Whityサマ〜SALEまつり」に「すみっコぐらし」が登場し、SALE期間を彩ります。

また、同月7日(月)〜13日(日)には「Whityサマ〜抽選まつり」を開催します。

豪華賞品ラインナップには、「すみっコぐらし」グッズも用意。

Whityサマ〜SALEまつり

Whityサマ〜抽選まつり

すみっコぐらし

《ホワイティうめだについて》

・所在地:大阪市北区小松原町梅田地下街

・広さ :延床面積 31,336m2、営業面積 13,720m2、南北510m 東西360m

・店舗数:約175店舗(2025年5月31日時点)

・開業 :昭和38年(1963年)11月29日

