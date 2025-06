東京・大阪・福岡の主要大型ビジョンにおいて、ブランドCMの年間放映開始！はあとねいる

「はあとねいる」は、東京・大阪・福岡の主要大型ビジョンにおいて、ブランドCMの年間放映を2025年6月29日(日)より順次開始します。

はあとねいる

配信開始日:2025年6月29日(日)

設置場所 :渋谷ハチ公前スクランブル交差点 MAGNET by SHIBUYA109 壁面

時間 :9:00〜24:00(1時間に1回配信)

このCMは、各都市のランドマーク的存在である以下のデジタルサイネージにて放映されています。

■放映場所・ビジョン概要

【東京:渋谷109フォーラムビジョン】

渋谷109フォーラムビジョンは、MAGNET by SHIBUYA109の壁に設置されている大型ビジョンです。

幅30m、高さ15mの大きなスケールと高品質な映像表現が特徴で、電車内からも映像の視聴が可能です。

1日およそ50万人が通行すると言われる日本最大級の渋谷ハチ公前スクランブル交差点に立地しているため、多くの人々の目に触れることができます。

【大阪:dipビジョン(梅田BS3Dビジョン)】

大阪梅田駅前に2023年1月に設置された、100平米超の3D動画を楽しめるビジョンです。

JR大阪駅と阪急大阪梅田駅を繋ぐペデストリアンデッキから視認可能な約104平米のビッグサイズのビジョンで、目の錯覚により3Dに見えるカーブ型LEDビジョンが特徴的です。

大阪:dipビジョン(梅田BS3Dビジョン)

配信開始日:2025年6月29日(日)

設置場所 :大阪府大阪市北区芝田1-1-26

JR大阪駅と阪急大阪梅田駅を繋ぐペデストリアンデッキから視認可能

時間 :7:00〜23:00(1時間に1回配信)

【福岡:JR博多シティビジョン】

JR博多シティ内の駅前広場に設置された大型ビジョンです。

福岡でも有数の大型商業施設であるJR博多シティは話題のショップや映画館等が充実しており、終日多くの買い物客で賑わっています。

オールターゲットに訴求可能となります。

福岡:JR博多シティビジョン

配信開始日:2025年夏予定

設置場所 :福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1(JR博多駅直結)

時間 :毎週土曜日 15:00〜16:00(1時間に1回配信)

※通行中の方の妨げになる行為はお控えください

※ビジョン設置ビルオーナーや施設への直接のお問い合わせはご遠慮ください

いずれも1日数十万人が往来する高視認エリアであり、幅広い層へのブランド認知拡大や集客を図る施策として実施されます。

