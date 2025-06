東北初出店！煮干そば鶏そば 藍　仙台富谷店

「煮干そば鶏そば 藍」の東北初出店となる「仙台富谷店」を、2025年7月8日(火)にグランドオープンします。

煮干そば鶏そば 藍 仙台富谷店

所在地 :宮城県富谷市大清水1-32-13(イオン富谷より徒歩1分)

営業時間:11:00〜14:30/17:00〜20:00 ※土日祝は朝営業あり(7:30〜10:00)

定休日 :月曜日

座席数 :カウンター14席、2人掛けテーブル2卓、4人掛けテーブル3卓(計30席)

「煮干そば鶏そば 藍」の東北初出店となる「仙台富谷店」を、2025年7月8日(火)にグランドオープン!

【主な商品ラインナップ】※値段はすべて税込価格

○京都白だし中華そば(940円)

国産鶏の澄んだ旨味を丁寧に引き出したスープに、京都らしい白だしを合わせた、やさしく品のある味わい。

全粒粉入りのストレート麺は小麦の香りが豊かで、すっきりとしたスープとの相性も抜群です。

シンプルながらも奥深く、何度でも食べたくなる藍の看板商品です。

京都白だし中華そば極上味玉付

○煮干そば(960円)

上質な煮干をじっくり炊き出し、旨味と香りを最大限に引き出した澄んだスープです。

全粒粉入りの麺と調和し、魚介の風味をしっかりと感じられながらもすっきりとした後味。

香ばしさとキレを両立した、煮干そばの新定番です。

煮干そば極上味玉付

○鶏そば(920円)

国産鶏の濃厚な旨味をベースに、複数の醤油をブレンドした特製ダレを合わせた一杯。

まろやかで奥行きのある味わいに仕上げ、最後の一口まで飽きずに楽しめます。

丁寧に引き出した鶏の風味と、醤油の香ばしさが絶妙に調和しています。

鶏そば極上味玉付

