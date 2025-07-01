CANDY A★GO★GO！にて「アパ社長カレー」や「アパ社長ごはん」販売も！三州製菓「アパ社長カレー煎餅」発売記念イベント
三州製菓は、「アパ社長カレー煎餅」の発売を記念してCANDY A★GO★GO！原宿本店にて7月1日(火)にアパ社長の元谷 芙美子が売場に立ち1時間(10:00〜11:00)店長に就任！
三州製菓「アパ社長カレー煎餅」
三州製菓は、「アパ社長カレー煎餅」の発売を記念してCANDY A★GO★GO！原宿本店にて7月1日(火)にアパ社長の元谷 芙美子が売場に立ち1時間(10:00〜11:00)店長に就任します。
当日は「アパ社長カレー煎餅」以外にも「アパ社長カレー」や「アパ社長ごはん」などの販売も予定しています。
CANDY A★GO★GO！原宿本店
場所 ：東京都渋谷区神宮前1丁目7-1 CUTE CUBE HARAJUKU1F
営業時間：10:00〜20:00
アパ社長カレー煎餅
発売日 ： 2025年6月16日
内容量 ： 1枚(約30g)
ノンプリントプライス： 162円(税込み)
JANコード ： 4901623004818
「アパ社長カレー煎餅」は「アパ社長カレー」のカレールーを使用して、オリジナルスパイスとまろやかなソースの甘みを生かした深みのある味わいを再現し、大判でさくさくの揚げ煎餅に味付けした商品です。
「アパ社長カレー」を使用し、オリジナルスパイスとまろやかなソースの甘みを生かし深みのある味わいに仕上げた揚げ煎餅。
アパ社長カレー煎餅 4枚入箱
発売日 ： 2025年6月16日
内容量 ： 4枚
ノンプリントプライス： 1,048円(税込み)
JANコード ： 4901623030497
アパ社長カレー」を使用し、オリジナルスパイスとまろやかなソースの甘みを生かし深みのある味わいに仕上げた揚げ煎餅4枚を箱に詰めました。
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