山村幸則によるワークショップも！滋賀県立陶芸の森開設35周年記念 特別展「民藝から関係へ-コミュニティデザインの視点から-」

滋賀県立陶芸の森 陶芸館では、滋賀県立陶芸の森開設35周年記念 特別展「民藝から関係へ-コミュニティデザインの視点から-」を2025(令和7)年7月19日(土)より開催します。

滋賀県立陶芸の森開設35周年記念 特別展「民藝から関係へ-コミュニティデザインの視点から-」

会期 :2025(令和7)年7月19日(土) 〜 9月28日(日)

※月曜日休館

(7月21日・8月11日・9月15日は開館し、翌日振替休館)

会場 :滋賀県立陶芸の森 陶芸館

観覧料 :一般900円(720円)、大学生720円(570円)、高校生以下無料

※( )内は20人以上の団体料金

主催 :滋賀県立陶芸の森

ゲストキュレーター:コミュニティデザイナー 山崎亮

後援 :滋賀県教育委員会、甲賀市、NHK大津放送局、京都新聞

協力 :京セラ

■展覧会概要

民藝運動の中心メンバーのひとり、河井寛次郎(1890-1966)は晩年、【民藝】の思想を基盤に新たな表現を切り拓きました。

当時の京都市五条坂では、「四耕会」や八木一夫(1918-1979)らが結成した「走泥社」など、【前衛】陶芸の動きも活発化し、多様な価値観が交差していきました。

また、1990年代以降には、非日常的な出会いや協働を契機とする【関係】を通じたモノつくりのかたちが模索されます。

■展覧会構成

序 章 信楽と民藝 〜風土に育まれた手仕事

(1)信楽焼「青簾焼酎瓶」19C-20C前半/江戸時代後期-明治時代 同館蔵

(2)信楽焼「山水土瓶」19C-20 C 個人蔵

(3)Decorated tea-leaf storage jars, for display in shop fronts of stores selling tea. Nagano. Meiji era. Photograph by Louise Alison Cort, 1976

(4)河井寛次郎「三色打薬双頭扁壺」1961年/昭和36年 河井寛次郎記念館蔵

(5)河井寛次郎「辰砂貼文扁壺」1959年/昭和34年 河井寛次郎記念館蔵

(6)河井寛次郎「呉須陶彫」1960年/昭和35年 京都国立近代美術館蔵

第2章 前衛陶芸-戦後、他分野との交流のなかで

〜四耕会、走泥社、辻晉堂など

(7)八木一夫「ザムザ氏の散歩」1954年/昭和29年 京都国立近代美術館蔵

(8)宇野三吾「ハニワ形花器」c.1950年/昭和25年頃 同館蔵

(9)林康夫「寓舎「行事」」2008年 同館蔵 撮影=今村裕司

第3章 関係-リレーショナル・セラミックス

・時と場所 〜Satoko Sai+Tomoko Kurahara/山村幸則

・参加を触発させるアート 〜無人さん/Nadegata Instant Party

・新たな関係性を生み出す陶芸 〜サイネンショー

(10)「サイネンショー」2013年 個人蔵

(11)Satoko Sai+Tomoko Kurahara「レーナ/インナーランドスケープス、トゥルク」2011年 同館蔵 撮影=今村裕司

(12)山村幸則「パフォーマンス/旅するたぬき」2025年 個人蔵

(13)Nadegata Instant Party(中崎透+山城大督+野田智子)「ONE CUP STORY」〈開港都市にいがた 水と土の芸術祭2012〉2012年 旧礎保育園(新潟)

■関連行事

(1)対話の森【事前申込・無料】

・対談者:コミュニティデザイナー・山崎亮(ゲストキュレーター)×陶芸の森館長・松井利夫

・日時 :2025(令和7)年9月6日(土) 13時30分〜15時30分

・会場 :滋賀県立陶芸の森 信楽産業展示館 ホール

(2)山村幸則氏によるワークショップ+アーティスト・トーク【事前申込・無料】

・テーマ:「旅するたぬき―陶芸の森八景」

・日時 :2025(令和7)年8月23日(土) 14時〜16時30分

・場所 :陶芸の森の敷地内

(3)関連体験講座「スリップウェア技法でうつわを作ろう」【事前申込・抽選制】

・講師 :山田洋次氏

・日時 :2025(令和7)年8月9日(土) 10時30分〜16時30分

・定員 :15人

・参加料:6,500円

(4)ギャラリートーク【申込不要・入場券要】

・日時:2025(令和7)年7月27日(日)、8月24日(日)、9月21日(日)

*各日とも13時30分〜(約1時間程度)

(5)安土城考古博物館・陶芸の森連携事業

【1】陶芸館ギャラリー企画展 信楽焼と民藝-考古の眼差し

・会期:2025(令和7)年9月2日(火)〜9月28日(日)

・会場:陶芸館ギャラリー

【2】特別陳列 信楽焼と民藝-柳宗悦に見出された信楽の美

・会期:2025(令和7)年9月2日(火)〜9月28日(日)

・会場:安土城考古博物館 望楼下

