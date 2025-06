キャラクターを組み合わせたアクリルキーホルダー付き！岩崎本舗「モンスターハンターワイルズコラボ角煮まんじゅう 第1弾」

岩崎本舗は、2025年4月に創業60周年、そして看板商品「長崎角煮まんじゅう」の誕生35周年を迎えるにあたり、カプコンの大人気ゲーム『モンスターハンターワイルズ』とのコラボ商品を受注販売します。

岩崎本舗「モンスターハンターワイルズコラボ角煮まんじゅう 第1弾」

商品内容:角煮まんじゅう(アイコン印)75g×6個

価格 :4,500円(税込)

このコラボでは、2025年6月から10月までの5ヵ月間に毎月1種類ずつ、全5種類の商品を販売します。

◎『モンスターハンターワイルズ』コラボ第1弾の特別パッケージ

第1弾は、『モンスターハンターワイルズ』のメインビジュアルを全面に出した、コラボのスタートにふさわしいパッケージです。

◎オリジナルアクリルキーホルダーの特典付き

今回のコラボでは、弾ごとに特典としてオリジナルアクリルキーホルダーをセットにしました。

角煮まんじゅうと『モンスターハンターワイルズ』に出てくるキャラクターを組み合わせた、ちょっとコミカルなデザインのアクリルキーホルダーです。

◎ゲーム内のアイコンデザインがプリントされた角煮まんじゅう

コラボの角煮まんじゅうには、ゲーム内で使用されているアイコンのデザインをプリントしています。

第1弾には、回復薬などのアイコンが印字された「長崎角煮まんじゅう」が6個入っており、低確率で特別なアイコンデザインがプリントされている場合も!

◎温め方チラシもコラボ仕様

食べる際は、自然解凍後に電子レンジ600Wで40秒ととっても簡単ですが、間違いなく温められるように、コラボ仕様の温め方チラシも同梱しています。

◎確実に欲しい方へお届けできるように、受注生産にて販売します。

<第2弾予告>

第2弾は7月中旬ごろの受注開始を予定しています。

第1弾は、長崎角煮まんじゅうが6個入ったセットでしたが、第2弾以降は、特別な味の角煮まんじゅうが登場します。

■販売方法

<通信販売での購入>

販売店 : 岩崎本舗公式オンラインショップ

受注期間: 2025年6月23日(月)〜2025年7月7日(月)

※8月上旬頃より順次発送

<店舗での購入>

8月上旬頃より岩崎本舗直営店のハウステンボス店を除く11店舗にて販売予定

※全5弾を2025年6月から10月まで毎月受注販売にて用意。

