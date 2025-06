蜜汁チャーシューや広東風チャーシューが楽しめる！藤屋　日本橋三越店

藤屋は、2025年6月25日(水)より日本橋三越本店 本館B1F食品売り場にて2週間限定で初出店。

藤屋 日本橋三越店

出店先 :日本橋三越本店 本館B1F食品売り場

所在地 :〒103-8001 東京都中央区日本橋室町1-4-1 本館B1F

営業時間:午前10時〜午後7時30分(施設に準ずる)

取扱商品:チャーシュー各種(限定商品)、腸詰(中華ソーセージ)、くるみの飴炊きなど

期間 :2025年6月25日(水)〜7月8日(火)

藤屋は、2025年6月25日(水)より日本橋三越本店 本館B1F食品売り場にて2週間限定で初出店します。

出店舗では、ジャパンフードセレクションでグランプリを受賞した「蜜汁チャーシュー」、「広東風チャーシュー」、「くるみの飴炊き」などFUJIYA BRAND(他では買えないオリジナル品)の人気商品を中心に、出店舗限定商品なども出品します。

【販売商品例】

(限定品)蜜汁チャーシュースライス(100gパック:880円(税込))

(限定品)広東風チャーシュースライス(100gパック:880円(税込))

くるみの飴炊き(80gパック:880円(税込))

