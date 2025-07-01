北海道で作ったやわらか生食感！道南食品、「北海道 生食感チェルシー ヨーグルトスカッチ味」
道南食品は、2025年7月1日(火)より、北海道エリア限定の土産菓子として、「北海道 生食感チェルシー ヨーグルトスカッチ味」を新発売します。
道南食品、「北海道 生食感チェルシー ヨーグルトスカッチ味」
発売日 ：2025年7月1日(火)
※発表発売日より販売開始が遅れる小売店もあります。
内容量 ：90g
希望小売価格：864円(税込)
賞味期限 ：9ヶ月
発売エリア ：北海道内限定
販売チャネル：北海道内の観光土産品取扱店
※店舗によってお取り扱いのない場合もあります。
道南食品は、2025年7月1日(火)より、北海道エリア限定の土産菓子として、「北海道 生食感チェルシー ヨーグルトスカッチ味」を新発売。
「北海道 生食感チェルシー バタースカッチ味」に続く新フレーバーです。
■北海道で作ったやわらか生食感の【特別なチェルシー】
北海道産の濃縮ヨーグルトペースト・北海道産の生クリーム・北海道産のビート糖を使用して、北海道函館で丁寧につくりあげた【特別なチェルシー】です。
爽やかなチェルシーヨーグルトスカッチの風味が、やわらかく、とろけるくちどけの「生食感」で味わえます。
北海道だけで出会える特別なおいしさ、【特別なチェルシー】を楽しめます。
北海道生食感チェルシーヨーグルトスカッチ味
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