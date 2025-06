北海道で作ったやわらか生食感！道南食品、「北海道 生食感チェルシー ヨーグルトスカッチ味」

道南食品は、2025年7月1日(火)より、北海道エリア限定の土産菓子として、「北海道 生食感チェルシー ヨーグルトスカッチ味」を新発売します。

道南食品、「北海道 生食感チェルシー ヨーグルトスカッチ味」

発売日 :2025年7月1日(火)

※発表発売日より販売開始が遅れる小売店もあります。

内容量 :90g

希望小売価格:864円(税込)

賞味期限 :9ヶ月

発売エリア :北海道内限定

販売チャネル:北海道内の観光土産品取扱店

※店舗によってお取り扱いのない場合もあります。

「北海道 生食感チェルシー バタースカッチ味」に続く新フレーバーです。

■北海道で作ったやわらか生食感の【特別なチェルシー】

北海道産の濃縮ヨーグルトペースト・北海道産の生クリーム・北海道産のビート糖を使用して、北海道函館で丁寧につくりあげた【特別なチェルシー】です。

爽やかなチェルシーヨーグルトスカッチの風味が、やわらかく、とろけるくちどけの「生食感」で味わえます。

北海道だけで出会える特別なおいしさ、【特別なチェルシー】を楽しめます。

北海道生食感チェルシーヨーグルトスカッチ味

