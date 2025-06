星空を表現したウェルカムスイーツ！Nazuna「七夕イベント」

Nazunaは、2025年7月1日(火)から7月7日(月)までの期間限定で、全国のNazuna施設にて「七夕」をテーマにした宿泊者向け特別イベントを実施します。

Nazuna「七夕イベント」

イベント名:Nazunaのおせっかい七夕綴り 〜願いをかさねる七日間〜

開催期間 :2025年7月1日(火)〜7月7日(月)

対象 :期間中にNazunaを訪れた方全員

実施施設 :Nazuna 京都 御所/二条城/椿通/東本願寺

昔ながらの七夕の風習に、Nazunaらしい“おせっかい”のエッセンスを加えて、心に残るひとときを演出します。

■星空を味わう。

短冊に願いを。

人が人を想う七日間

(1)星空を表現したウェルカムスイーツ

チェックイン時には、七夕限定仕様のウェルカムスイーツを提供します。

Nazunaオリジナルの「琥珀糖 SORA AI」に、小さな星を散りばめた七夕限定のアレンジでお迎え。

夜空に瞬く星々や天の川をイメージし、七夕らしい幻想的なきらめきを演出。

Nazunaを訪れた方は、京都の夏夜にきらめく星の情景を、味覚と視覚で楽しめます。

※宿泊者限定

(2)笹と短冊を通して願いを結ぶ

各施設に笹の葉を設置し、宿泊ゲスト・スタッフなどが願いごとを書ける「短冊コーナー」を展開します。

Nazunaで働くスタッフやパートナー企業の方々もこの取り組みに参加し、期間中にNazunaに関わるすべての人が、想いを言葉にし、誰かの願いに触れる時間を楽しめます。

一般的な短冊とは異なり、Nazunaでは「おせっかい」の精神を込めたユニークな仕掛けを施します。

それは、集まった願いの中から、Nazunaが“ランダムでいくつかを実際に叶える”という特別なおせっかい。

小さな願いも、大きな願いも。

誰かの気持ちにNazunaがそっと寄り添い、「想いが届く」体験です。

