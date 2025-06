火をゆったりと鑑賞できる「テーブル席」を新設！とりで利根川大花火

茨城県取手市の夏の風物詩「とりで利根川大花火」が8月9日(土)に開催!

とりで利根川大花火

■開催日時 :令和7年8月9日(土) 午後7時〜午後8時20分(予定)

※荒天時は8月10日(日)に延期

■会場 :取手緑地運動公園(取手市取手1丁目)

■打ち上げ発数 :約1万発

■ドローンショー:約15分間

■有料席 :(1)さじき席

販売額/1マス 15,000円(定員大人5名)、オンライン販売・窓口販売

(2)有料エリア席

販売額/中学生以上1,000円、4歳〜小学生以下500円(3歳以下無料)、オンライン販売・窓口販売

(3)テーブル席(オードブル・アルコール飲料付き、定員4名)

販売額/40,000円

オンライン販売のみ

※売り切れ次第販売終了

■有料席の販売日時・場所

・オンライン販売は7月1日(火)10時〜。

・窓口販売は7月4日(金)午前8時30分〜午後5時15分まで市役所敷地内の福祉交流センターにて受付。

7月7日(月)〜31日(木)は、取手市観光協会(市役所産業振興課内)午前8時30分〜午後5時15分で販売(土・日曜・祝日を除く)。

■ふるさと納税返礼品

・テーブル席 受け付けは、6月20日(金)〜7月7日(月)まで。

寄附金額 135,000円

・さじき席(マス席) 受け付けは、7月1日(火)〜7月18日(金)まで。

寄附金額は50,000円

茨城県取手市の夏の風物詩「とりで利根川大花火」が8月9日(土)に開催します。

打ち上げる花火の数は約1万発で、大好評のドローンショーを2025年も実施します。

また2025年から有料観覧席の最前列に、花火をゆったりと鑑賞できる有料テーブル席を新設しました。

この有料テーブルは取手市のふるさと納税返礼品としても提供します。

【テーブル席(オードブル・アルコール飲料付き)を新設】

花火の観覧席は、さじき席など毎年販売される有料席に加えて、2025年から、有料観覧席の最前列に花火をゆったりと鑑賞できる有料テーブル席を新設しました。

有料テーブル席は、オードブルとアルコール飲料などが付き、1テーブル40,000円で販売し、4人定員のスペシャルシートとなっています。

【ふるさと納税返礼品としてテーブル席を提供】

取手市のふるさと納税返礼品として、有料テーブル席を用意されました。

寄付額は135,000円です。

オードブルとアルコール飲料付きですので、この機会にとっておきの特等席でご家族やご友人と一緒に大迫力の花火とドローンショーを楽しめます。

ほかにも、ふるさと納税返礼品としては、昨年好評でした「さじき席(マス席)」も用意。

花火会場レイアウト(会場全体図)

有料エリア図

とりで利根川大花火で打ち上がった花火

ドローンショーの写真

