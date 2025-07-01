茨城県、栃木県で最大震度2の地震 茨城県・土浦市、筑西市、坂東市、桜川市、栃木県・宇都宮市、真岡市
1日午前1時13分ごろ、茨城県、栃木県で最大震度2を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は茨城県南部で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは3.5と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度2を観測したのは、茨城県の土浦市、筑西市、坂東市、それに桜川市、栃木県の宇都宮市と真岡市、それに下野市です。
【各地の震度詳細】
■震度2
□茨城県
土浦市 筑西市 坂東市
桜川市
□栃木県
宇都宮市 真岡市 下野市
■震度1
□茨城県
茨城古河市 石岡市 結城市
下妻市 常総市 取手市
つくば市 守谷市 稲敷市
かすみがうら市 行方市 つくばみらい市
阿見町 八千代町 五霞町
境町 水戸市 笠間市
常陸大宮市 小美玉市 城里町
□栃木県
足利市 栃木市 佐野市
鹿沼市 小山市 益子町
茂木町 芳賀町 壬生町
□群馬県
桐生市 渋川市 板倉町
邑楽町
□埼玉県
加須市 本庄市 羽生市
久喜市 春日部市 幸手市
宮代町
□千葉県
野田市 柏市 鎌ケ谷市
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。