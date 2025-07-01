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1日午前1時13分ごろ、茨城県、栃木県で最大震度2を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は茨城県南部で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは3.5と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、茨城県の土浦市、筑西市、坂東市、それに桜川市、栃木県の宇都宮市と真岡市、それに下野市です。

【各地の震度詳細】

■震度2
□茨城県
土浦市　筑西市　坂東市
桜川市

□栃木県
宇都宮市　真岡市　下野市

■震度1
□茨城県
茨城古河市　石岡市　結城市
下妻市　常総市　取手市
つくば市　守谷市　稲敷市
かすみがうら市　行方市　つくばみらい市
阿見町　八千代町　五霞町
境町　水戸市　笠間市
常陸大宮市　小美玉市　城里町

□栃木県
足利市　栃木市　佐野市
鹿沼市　小山市　益子町
茂木町　芳賀町　壬生町

□群馬県
桐生市　渋川市　板倉町
邑楽町

□埼玉県
加須市　本庄市　羽生市
久喜市　春日部市　幸手市
宮代町

□千葉県
野田市　柏市　鎌ケ谷市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。