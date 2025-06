駅弁や北海道のご当地グルメを再現！JR東海リテイリング・プラス「北海道フェア2025」

JR東海リテイリング・プラスは、2025年7月1日(火)より、「北海道フェア2025」を開催!

JR東海リテイリング・プラス「北海道フェア2025」

開催期間 : 2025年7月1日(火)〜2025年7月28日(月)

開催場所 : 東京駅〜新大阪駅の「プラスタ」「ベルマートキヨスク」

「グランドキヨスク」「ギフトキヨスク」「キヨスク」

「プレシャスデリ」「プレシャスデリ&ギフト」

「デリカステーション」等

※一部取扱いのない商品がある店舗もあります。

※オンラインショップ『SANCHI COLOR』でも

「北海道フェア」を開催しますが、取り扱う商品は異なります。

展開商品数: 全85アイテム

※オンラインショップおよび各エリアのみ取扱いアイテムを除く

北海道の豊かな大地で育まれたおいしいグルメがJR東海リテイリング・プラスの店舗に揃います。

駅弁の「炭火焼豚丼」はさらに美味しくなって2025年も登場します。

さらに北海道で人気の駅弁や北海道のご当地グルメを再現した「おにぎり」「サンドイッチ」や、北海道ならではのお菓子・スイーツ・飲み物などを多数ラインナップ。

じめっとしたこの時期に北海道の爽やかな空気やグルメを感じられるフェアとなっています。

■北海道の人気駅弁がフェア限定で大集合!

北海道の十勝名物である「豚丼」をイメージした「炭火焼豚丼」をはじめ、北海道で人気の駅弁がフェア期間中に登場します。

※一部店舗ではフェア期間外でも販売している商品もあります。

※販売店舗は別紙にて記載しています。

<フェア期間中(7月1日(火)から7月28日(月))限定販売商品>

炭火焼豚丼 1,200円

炭火で香ばしく焼き上げた、柔らかい豚肩ロース肉を、北海道のたれ屋「ソラチ」のたれで仕上げられています。

炭火焼豚丼

鮭のルイベ漬盛り海鮮弁当 1,680円

「鮭のルイベ漬け」をしきつめた天然鮭を堪能いただける鮭弁当です。

鮭のルイベ漬盛り海鮮弁当

<第1段(7月1日(火)から7月14日(月))限定販売商品>

かに満載丼 1,480円

ずわいがにの脚肉、関節部、ほぐし身を盛りつけた蟹づくしのお弁当です。

かに満載丼

まるごと北海どん 1,380円

北海道産の花咲がに、いくら、サーモン、たこ、うになど王道海鮮を集結させた、オールスターズミックス海鮮丼です。

まるごと北海どん

<第2段(7月15日(火)から7月28日(月))限定販売商品>

北空に輝く海鮮ななつ星 1,490円

人気の海鮮7種類と北海道の代表的なお米、「ななつぼし」の酢飯を一度に楽しめるお寿しです。

北空に輝く海鮮ななつ星

北海道産特選いくらの贅沢丼 1,780円

北海道産の『特特特』いくらをふんだんに盛り付けました。

北海道産の「特特特いくら」は、最高級ランクのいくらで、色・つや・粒の大きさ・皮膜のやわらかさなどの品質基準を満たしたものです。

北海道産特選いくらの贅沢丼

■北海道×鳥獣戯画がフェアに合わせて新登場!

「鳥獣戯画日本全国巡り旅」北海道Ver.が北海道フェアに合わせて登場します。

※一部店舗限定商品のため、販売店舗は別紙にて記載しています。

※販売開始時間は店舗によって異なります。

北海道×鳥獣戯画 エコバッグ 990円

北海道×鳥獣戯画 エコバッグ

北海道×鳥獣戯画 巾着 1,100円

北海道×鳥獣戯画 巾着

北海道×鳥獣戯画 たおるはんかち 770円

北海道×鳥獣戯画 たおるはんかち

北海道×鳥獣戯画 チャーム付きボールペン 990円

北海道×鳥獣戯画 チャーム付きボールペン

北海道×鳥獣戯画 クリアファイル 550円

北海道×鳥獣戯画 クリアファイル

■オンラインショップ『SANCHI COLOR』でも「北海道フェア」!

中札内田舎どり1羽丸ごとローストチキンと十勝産限定醸造赤ワインセット 14,256円

十勝中札内村の銘柄どり「中札内田舎どり」を丁寧に味付けし、ヨーロッパ製ロティサリーオーブンでじっくりと焼き上げたローストチキンと、十勝中札内村産葡萄(品種:清舞、山幸)で作った総生産本数わずか300本の希少なワインをセットにしました。

限定10セットのみの用意となります。

ローストチキンとワイン

4種のアソートギフトセット小(直径9cm、6個入り) 6,372円

なかさつないキッシュ2個、とかちマッシュのキッシュ2個、椛とホタテのキッシュ1個、空とポテトのキッシュ1個と北海道の素材を使用した4種類のキッシュの詰め合わせセット。

ギフトにもお勧めです。

4種のアソートギフトセット

肉の山本 特撰生ラム たれ付き 600g 7,646円

ラム肉の中でも適度に霜降りで柔らかく人気の部位である肩ロースを低温でじっくりと熟成して丁寧に包丁で手切りしました。

肉の美味しさを引き出しつつ味の邪魔をしないように専用開発したタレ付きです。

特撰生ラム たれ付き

清酒 男山「北の稲穂」スパークリング 500ml 1,650円

北海道産米を100%使用した、炭酸ガスが含まれている甘口のさわやかなスパークリングの日本酒です。

清酒 男山「北の稲穂」スパークリング

