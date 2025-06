ひんやりとした口あたり！倉敷プリン「プリンフラッペ」

「倉敷プリン」は、夏に向けた季節限定商品として「プリンフラッペ」を2025年6月23日より販売中です。

倉敷プリン「プリンフラッペ」

価格:800円(税込)

暑い夏を涼しく彩る、新感覚のスイーツ「プリンフラッペ」が、この夏登場します。

ひんやりとした口あたり、とろけるようなプリンのなめらかさ、そしてひと口ごとに広がる奥深い味わいは、夏の疲れを癒すご褒美にぴったりです。

■この夏だけの、ひんやり贅沢な味わい!

倉敷プリン自慢のなめらかプリンをそのままドリンクにしたような味わいが楽しめる贅沢なフラッペです。

キャラメルキャンディチップの食感とカラメルソースの濃厚な甘さ、ふんわりとしたホイップクリームが織りなすハーモニーは、まさに倉敷プリンらしい味わい。

プリンベースの滑らかさと、キャラメルソースの本格的な風味が、大人から子どもまで愛される特別な一杯に仕上がっています。

