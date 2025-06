お中元や帰省の手土産に最適な商品勢揃い！アトレ新浦安「POP！Prism Summer」

アトレ新浦安では、2025年6月27日(金)から8月17日(日)までの期間、“海”をテーマにしたサマープロモーション「POP!Prism Summer」を開催します。

アトレ新浦安「POP!Prism Summer」

開催期間: 2025年6月27日(金)〜8月17日(日)

所在地 : 千葉県浦安市入船1-1-1

営業時間: 10:00〜21:00

※一部、営業時間の異なるショップがあります。

店舗数 : 67ショップ(2025年6月24日現在)

期間中は、夏の思い出作りをお手伝いする様々なイベントやキャンペーンを展開。

その幕開けとなる第一弾として、お中元や帰省の手土産に最適な「Prism Summer Gift」を提案します。

■第一弾:夏のきらめきを贈る「Prism Summer Gift」

プロモーションのスタートを飾る第一弾は、大切な人への贈り物や自分へのご褒美にぴったりのサマーギフトを特集します。

「夏のきらめき」をテーマに、涼しげなスイーツや夏限定パッケージのアイテム、食卓を彩るグルメなど、各ショップが厳選したギフトを取り揃えました。

お中元や帰省の手土産など、様々なシーンで利用できます。

<展開商品例>

ショップ名:成城石井

商品名 :アケオ カヴァ ブリュット サマーボトル

金額 :750ml 1,859円(税込)

商品紹介 :花火のようにはじけるフレッシュ感ときりっとした酸味が特長。

キレ良く爽やかなスタイルの本格スパークリングワインです。

ショップ名:日本橋屋長兵衛

商品名 :夏祭り詰め合わせ

金額 :5種類16個入 5,400円(税込)

商品紹介 :2025年は新たに食べやすいサイズになった西瓜ゼリーと、

金魚すくいの新フレーバーのラムネ味が加わり5種類での展開です。

ショップ名:YANAKA COFFEE

商品名 :ハワイコナブレンドコーヒーゼリー

金額 :100g×6個 3,510円(税込)

商品紹介 :ハワイ島コナエリアの中でも特に良質なコーヒー豆が穫れる

ホルアウラ地区にある農園の豆を30%使用し、

ネル(布)で低温抽出したレギュラーコーヒーを

そのままゼリーにしました。

ハワイコナらしいほろ苦い風味とスッキリした後味のゼリーです。

※ミルクはつきません

