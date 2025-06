肌が内側から発光しているかのようなツヤ感！ハーバー研究所『ナチュラルグロウスティック』

ハーバー研究所は、一瞬で濡れたようなツヤ肌に仕上げる部分用ファンデーション『ナチュラルグロウスティック』を、2025年8月21日(木)より、通信販売および全国のショップハーバーにて数量限定で発売します。

ハーバー研究所『ナチュラルグロウスティック』

容量・価格:10g 2,640円(税込)

ハーバー研究所は、一瞬で濡れたようなツヤ肌に仕上げる部分用ファンデーション『ナチュラルグロウスティック』を、2025年8月21日(木)より、通信販売および全国のショップハーバーにて数量限定で発売!

『ナチュラルグロウスティック』は、肌が内側から発光しているかのようなツヤ感を与えるスティックタイプのハイライター。

ベースメイクの仕上げにひと塗りするだけで、自然なツヤと透明感、立体感をプラスします。

スクワラン※1やユズ果実エキス※2などの美容液成分配合で、乾燥しがちな肌をしっとり潤します。

スティックタイプで持ち運びにも便利。

メイク直しにひと塗りすることで、メイクしたてのしっとりとしたツヤ感が復活します。

特長

◎ベースメイクの仕上げにサッとひと塗りすることで、自然なツヤと透明感、立体感をプラスするスティックタイプのハイライター。

まるで肌が内側から輝いているような質感を演出し、若々しい肌に仕上げます。

◎繊細なパール感と、ウルウルと濡れたような質感で、旬の濡れツヤ肌に仕上がります。

◎スクワランやユズ果実エキス、アセチルヘキサペプチド-8など、保湿・ハリケアの美容液成分もたっぷり配合し、メイクしながら肌をしっとり潤します。

◎スティックタイプで持ち運びしやすく外出先でもサッとリタッチ。

パサつきがちなメイク直しのときも、ひと塗りで保湿しながら朝のツヤ肌を復活させます。

[テクスチャー]

スルスルとなめらかな塗り心地

ナチュラルグロウスティック_テクスチャー

<使用方法>

(1) 顔全体のファンデーションの後、ベースメイクの仕上げに使用ください。

(2) 3〜4mm程度繰り出し、艶を与えたい頬やCゾーン(眉尻の下から目尻の下まで)、鼻筋、顎などにスティックを軽く滑らせるようにのせます。

(3) 指でポンポンとやさしくなじませます。

