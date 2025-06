生演奏と一緒に最大3,500個のランタンが浮かぶ！七夕スカイランタン祭り2025

スターリーナイトカンパニーは、2025年7月18日(金)から8月にかけて神奈川と京都で開催する「七夕スカイランタン祭り2025」の出演アーティスト7名を発表しました。

七夕スカイランタン祭り2025

主催 : スターリーナイトカンパニー

アーティストの弾き語りと、LEDの淡いランタンが一斉に空に浮かぶ幻想空間は、夏の原風景。

その高揚感と迫力が心に触れるランタンフェスティバルです。

【出演アーティスト】

■神奈川会場

2025年7月18日(金) 清水美依紗

2025年7月19日(土) 由薫

2025年7月20日(日) 友成空

2025年7月21日(月) 大東まみ

2025年7月22日(火) 清水美依紗

2025年7月23日(水) クリス・ハート

2025年7月24日(木) chay

■京都会場

2025年8月8日(金) 大東まみ

2025年8月9日(土) 由薫

2025年8月10日(日) 清水美依紗

2025年8月11日(月) 清水美依紗

2025年8月16日(土) Anna

2025年8月17日(日) chay

■神奈川会場

会場 :神奈川県 等々力緑地 運動広場

開催日 :2025年7月18日(金)〜24日(木)

開催時間:17時〜21時(ランタンリリース:20時30分〜)

■京都会場

会場 :京都府 城陽五里五里の丘

開催日 :2025年8月8日(金)〜11日(月)、16日(土)、17日(日)

開催時間:17時〜21時(ランタンリリース:20時30分〜)

【チケット料金】※日程により変動あり

●大人チケット : 一般チケット 6,500円

安心チケット 8,500円(日付変更可能)

●子どもチケット: 一般チケット 2,500円

安心チケット 3,500円(日付変更可能)

【イベントコンテンツ】

・飲食キッチンカー

・縁日ゲーム

・フォトスポット

・水占い

・アーティスト演奏ステージ

・スカイランタンリリース

ランタンリリースまでは自由にお祭りを楽しむことができます(会場の入場には事前購入チケットが必要です。

チケットは公式サイトから購入下さい)。

会場内コンテンツを楽しんだあと、アーティストの演奏と共にランタンを一斉リリース!

約15分間、ランタン浮かぶ幻想空間のなかで写真撮影。

ランタンには糸とおもりが付いています。

安全性を考慮して火でなくLEDを風船に入れて、ヘリウムガスによって空に浮かせます。

スカイランタンリリース風景1

スカイランタンリリース風景2

※大人チケット1枚につきランタンが一基つきます。

※会場内のコンテンツは一部有料となります。

縁日ゲームは会場内で購入する有料のチケット制となっています。

